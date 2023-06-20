Самокаты вышли на тропу войны: в России произошло сразу несколько ДТА с пьяными лихачами на двух колесах

Самокат может стать опасным средством передвижения

С наступлением жары на улицах городов вновь начался хаос, вызванный самокатчиками. Ездоки вне закона хоть и обязаны соблюдать правила дорожного движения, только вот на практике управы на них нет. В последнюю неделю в России активизировались пьяные любители погонять на самокате: в некольких городах они стали виновниками серьезных ДТП.

Пьяный полицейский влетел в ребенка

Восьмилетний Степа из Питера стал жертвой нетрезвого самокатчика, вылетевшего на пешеходную зону. Мальчик гулял с родителями у фонтана в Колпинском районе, когда в один момент в него на полном ходу врезался мужчина. Ребенка привели в чувства после нокаута, на место срочно вызвали скорую помощь.

- У моего сына открытый двойной передом нижней челюсти со смещением, сломана височная доля, травмирована нога. Нас ждут мучительные месяцы реабилитации из-за каких-то двух уродов, катавшихся в зоне фонтана, где вокруг прыгают и играют дети, - рассказал отец школьника Николай Клименко

Проблем добавляет то, что Степа носил брекеты. Чтобы выправить ему челюсть, возможно, придется сделать разрез на лице. У мальчика может остаться шрам на всю жизнь, если не исправить его пластикой.

- За рулем самоката был дежурный ИВС ОМВД России по Черепановскому району Новосибирской области, который находится в очередном отпуске на территории Петербурга. По факту происшествия назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника, его уволят, - рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Гость культурной столицы вместо защиты безопасности людей стал для нее угрозой. Вместе с другом арендовал самокат, но вот с ветерком уехать далеко не вышло. Мужчину задержали и отправили на экспертизу содержания алкоголя в крови. В распоряжении редакции оказались результаты освидетельствования: мужчина был пьян.

Разбил велосипед за 9000 евро

А в выходные жертвой нетрезвого бесправного гонщика стал велосипедист. Водитель электросамоката сбил участника соревнований по триатлону, проходивших в городе.

Как бы мужчина не старался прийти к финишу первым, все его планы перечеркнул вылетевший из ниоткуда лихач. Не убедившись, что на дороге никого нет, тот повернул налево и врезался в велосипедиста.

Раздосадованный мужчина помимо ушибов испытал горечь поражения по чужой вине. Спортсмен отделался синяками, в отличие от его карбонового велосипеда стоимостью в девять тысяч евро, на который и пришелся удар.

Обиженный участник соревнований напал на обидчика, развязав драку.Очевидцы утверждают, что и этот «водитель» самоката подавал все признаки опьянения. Мужчин смогли разнять. Официально ДТП не оформляли, однако теперь спортсмен намерен подать в суд и взыскать ущерб с виновника аварии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове мужчина на электросамокате сбил 63-летнюю женщину на тротуаре. После столкновения мужчина скрылся, а пенсионерку доставили в больницу с переломами.

— Он даже не остановился. Повезло, что рядом оказались очевидцы. Люди помогли маме встать, оказали первую помощь, позвонили в скорую, - рассказала дочь пострадавшей Лиана Птуха.

Женщину госпитализировали. Кроме многочисленных ушибов и ссадин у нее диагностировали переломы правой и левой кисти. Теперь без помощи близких она не может даже попить воды.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли найти на самокатчиков управу?

В Госавтоинспекции пояснили, что все три случая относятся к разным категориям происшествий. За ДТП можно считать только инциденты на проезжей части. В случае набережных, аллей, парков – управу найти можно только в полиции.В судебной практике подобных дел еще крайне мало, как и общей статистики таких происшествий. Большинство пострадавших и вовсе предпочитает полицию не вызывать.

Повезет, если самокатчика вообще получится задержать. Успеет уехать – найти и наказать станет в разы сложнее. В любом случае, судить их будут как пешеходов, прав ведь у них нет. На данный момент обязательной регистрации подлежат только скутеры и мопеды, то есть тот транспорт, на котором учатся ездить отдельно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза

Вносим в Госдуму предложение регистрировать каждый велосипед и самокат на госуслугах, штрафовать за нарушения ПДД.

- С 1 марта у нас ввели поправки в ПДД, которые касаются в том числе и самокатов. Вот только любые правила должны контролироваться. Есть два инструмента контроля: камеры и сотрудники полиции. Камеры должны считывать номера и стоять повсюду, поставить полицейского на каждой дороге города – тоже нереально. В результате частные электросамокатчики могут делать что хотят. Если прокатный еще можно проверить: кто и когда находился в этом месте, с частным – нет. По этой причине мы вносим в Госдуму предложение регистрировать каждый велосипед и самокат на госуслугах, штрафовать за нарушения ПДД. Что самокатчики, что велосипедисты нарушали и продолжат нарушать, и контролировать их крайне сложно. В России миллионы проданных моделей такого транспорта, который не занесен ни в одну базу. Пока не изменится законодательство, количество подобных происшествий будет только расти.