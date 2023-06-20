Госдума расширила льготы участникам СВО

Госдума одобрила поправки рабочей группы по СВО и «Единой России» о расширении льгот при поступлении ветеранов спецоперации в вузы. Они будут включены в специальную квоту и смогут это делать на выбор по результатам ЕГЭ или по итогам вступительных испытаний вуза.

«Любая служба в Вооружённых силах РФ будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. Прохождение военной службы – не менее значимое индивидуальное достижение, как и призовые места на олимпиадах, спортивных соревнованиях, сдача нормативов ГТО. Изначально эта идея касалась только «срочников», но в процессе изменения законодательства включили сюда всех участников СВО, в том числе проходящих службу по контракту и добровольцев», – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Льготы заработают уже в приёмную кампанию-2023. Ветераны также получат право пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах.

«А те, кто до участия в СВО, обучался на платном, смогут перевестись на бесплатное. Правительству поручено определить порядок перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах», – подчеркнул Андрей Турчак.

Льгота также коснётся детей медиков, которые погибли во время пандемии ковида.