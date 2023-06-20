Российские бойцы начали получать бонусы за уничтожение западной техники: охотник на "Леопардов" получил миллион рублей

20 сентября российский сенатор и трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин вручил убийце танка «леопард» Андрею Кравцову сертификат на один миллион рублей. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

20 сентября российский сенатор и трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин вручил убийце танка «леопард» Андрею Кравцову сертификат на один миллион рублей.

Премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири». А богатырь и парламентарий Карелин, как всем известно - непобедимый сибиряк, который знает, как класть западного врага на лопатки.

Подбивший немецкую бронемашину Кравцов во время боя получил серьезное ранение. Но, несмотря на это, раненный боец хочет остаться в рядах Вооруженных сил страны.

- Если мы когда-то принимали присягу России, то мы не должны сидеть просто так, - сказал покоритель «леопардов». И добавил простыми словами описание своего подвига.

- Я взял гранатомет, так как я помощник гранатометчика. И начал обходить с фланга. Выявлять технику бронированную, которая работала по нам. Я выстрелил, пошел дым. Уже в госпитале узнал, что это был немецкий Leopard, - так скромно боец поведал о своем свершении.

Сенатор Карелин рассказал, что фонд создан патриотически настроенными бизнесменами. И премии получат российские бойцы за уничтожение техники противника, а также пленение командиров националистических формирований.

- Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство, - подчеркнул Александр Карелин, - Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас есть договорённости.

Фонд, в частности, решил, что за подтврежденное уничтожение американского зенитно-ракетного комплекса Patriot и за взятие в плен старшего командира ВСУ наши бойцы могут получить до 10 млн рублей. Уничтожение американского ЗРК Himars оценивается в 5 млн рублей.

Список в шутку уже называют «меню от дяди Саши».

В команду идеологов данной пемии входят владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев (который выступил автором этой идеи), певица Елена Север, певцы Николай Басков и Григорий Лепс, телеведущая Юлия Барановская, а также композитор и исполнитель Юрий Антонов.