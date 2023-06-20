ПМЭФ открыл новые возможности для российско-казахстанского сотрудничества

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел встречу с генеральным директором КТК Николаем Горбанем. Фото: gov.kz

На прошлой неделе в Северной столице прошёл ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который посетили 17 тысяч участников из 130 стран. В Санкт-Петербурге побывало более 150 официальных лиц – руководителей международных организаций, иностранных министров, глав дипломатических представительств. Заключено более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд рублей. Форум получил название «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

В рамках трека «Мировая экономика в эпоху глобальных перемен» прошли сессии и панельные дискуссии по вопросам сотрудничества внутри БРИКС+, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Самыми многочисленными были делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Кубы, США и Казахстана.

Доказано на практике

В преддверии ПМЭФ состоялась встреча Советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Тимура Сулейменова. Они обсудили предпринимательское сотрудничество, совместные инвестиционные проекты, участие Казахстана в ключевых деловых форумах, проводимых Россией. Стороны отмечали расширение российско-казахстанских связей, например, проекты, направленные на развитие торгово-экономических отношений, такие, как международный транспортный коридор «Север – Юг», включающий территорию Казахстана. Сегодня более 70% взаимных расчётов между Россией и Казахстаном уже осуществляется в рублях, это снижает зависимость от колебаний на валютном рынке и способствует развитию взаимодействия.

Практика показала – участие Казахстана в Петербургском экономическом форуме предоставляет этой стране дополнительные возможности привлечения инвестиций, продвижения своих экономических и инновационных проектов. Казахстан и Россия давно и успешно сотрудничают в таких отраслях, как энергетика, транспорт и торговля. Граница двух стран является самой протяжённой в мире, она простирается на 7,5 тыс. километров, а исследования Евразийского банка экономического развития говорят о том, что около 80% казахстанского и 20% российского ВВП производится в приграничной зоне.

На протяжении многих лет на ПМЭФ обсуждаются вопросы сотрудничества на Каспии, взаимодействия в топливно-энергетической сфере, в области транспорта, таможенных процедур, экологии, безопасности границы, борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией.

В минувшем году товарооборот Казахстана с Россией достиг отметки 26,1 млрд долларов, при этом только за первый квартал 2023 года торговля между странами увеличилась на 10,1%. В мае заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан, фактически осуществил переход на расчёты в национальных валютах, доля которых составила 90%.

Фото: с сайта ПМЭФ-23

Одним из стратегических проектов, объединяющих Россию, Казахстан и Китай, является железнодорожная магистраль «Евразия». Этот проект призван выстроить транспортную инфраструктуру, необходимую для увеличения товарооборота между странами. Стоит также отметить существенный рост грузоперевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг», который связывает Россию – через Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Иран – с Индией. Только за первые пять месяцев нынешнего года по восточному маршруту «Север – Юг», пролегающему через Казахстан и Туркмению, было перевезено на 80,3% больше грузов, чем годом ранее. В настоящее время Москва, Астана и Ашхабад разработали дорожную карту по устранению «узких мест» маршрута, это позволит к 2025 году увеличить его пропускную способность до 10 млн тонн грузов в год.

«Плодородные поля» форума

На полях петербургского форума состоялся ряд важных встреч. В числе гостей был министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, в состав делегации также входили председатель правления фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов, представители министерств торговли и интеграции, индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики. Они провели встречи с главами Якутии, Томской и Новгородской областей, а также с ключевыми отраслевыми российскими компаниями «Росатом», «Газпром» и «ИнтерРАО».

На полях ПМЭФ-2023 состоялось несколько важных для России и Казахстана встреч. Так в ходе переговоров с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером между «Газпромом» и казахстанской компанией «QazaqGaz» был подписан Договор по транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана через Казахстан. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области поставок, переработки и транспортировки газа.

Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев и его российский коллега Николай Шульгинов продлили межправительственные договорённости по транзиту российской нефти в Китай в объёме 10 млн тонн в год до конца 2033 года.

Кроме того, министры обсудили сотрудничество в сфере электроэнергетики и участие российских предприятий в энергетических проектах Казахстана.

«Россия обладает необходимым опытом и технологиями в электроэнергетике, которые актуальны в том числе для казахстанских партнёров», – сообщила в своём Telegram-канале пресс-служба российского ведомства.

Министр энергетики Казахстана провёл встречу с генеральным директором Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николаем Горбанем, который проинформировал гостя о ближайших планах компании. Действует программа по устранению «узких мест», которая позволит увеличить пропускную способность трубопроводной системы Тенгиз – Новороссийск до 82 млн тонн нефти. С начала нынешнего года КТК транспортировал 29,5 млн тонн нефти на 272 танкерах, а общий показатель по году, согласно прогнозам, составит не менее 60 млн тонн. В настоящее время КТК поставляет на мировые рынки около 80% экспортных объёмов нефти Казахстана, являясь наиболее безопасным, логистически развитым и экономически выгодным маршрутом.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев также встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым. Как заявил глава российского региона, в январе нынешнего года он посетил Казахстан, после чего в республике были организованы две бизнес-миссии с участием якутских IT-компаний, банков, производителей ювелирных изделий.

«Сегодня мы имеем конкретный план для дальнейшего расширения сотрудничества с Казахстаном», – сказал Николаев, отметив, что содействие в выходе на рынок Казахстана якутских IT-продуктов и услуг сегодня осуществляет фонд развития инноваций республики. Результаты наращивания связей впечатляют: если в 2021 году товарооборот между Якутией и Казахстаном составлял 1,3 млн долларов, то в 2022 эта сумма превысила 80 миллионов.

В заключении хочется добавить, что по итогам 2022 года количество видов казахстанских продуктов, экспортируемых в Россию, увеличилось почти вдвое – с 640 до 1050 наименований. Активизировалась приграничная торговля, так, например, экспорт в Россию из Актюбинской области вырос на 48%, из Павлодарской области – на 36%. Казахстан готов наращивать экспорт металлургической, машиностроительной и нефтехимической продукции, продуктов пищевой, химической и лёгкой промышленности, а также транспортных средств, стройматериалов и фармацевтики.

Встречи на полях Петербургского международного экономического форума создают дополнительные стимулы для расширения торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана.