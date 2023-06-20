Россияне сказали, при каких условиях следует принимать беженцев

20 июня во всем мире отмечается День беженцев. Фото: ТАСС

20 июня во всем мире отмечается День беженцев. К несчастью, нередко вооруженные конфликты, стихийные бедствия, политические режимы вынуждают людей покидать родные места и искать убежища в других странах. При этом условия приема везде разные, и сайт KP.RU решил узнать, какие условия считают справедливыми сами россияне.

42% опрошенных заявили, что первым делом беженцы должны понимать, что со своим уставом в чужую страну нельзя ехать, придется выучить местный язык и принять культуру, даже если она сильно отличается. Это будет знаком уважения к принимающей стране.

А еще 40% считают важным условием поддержку государства беженцами. По мнению россиян, приезжающие люди должны быть благодарны властям за прием, за помощь и всячески помогать государству в ответ, поддерживать, а не ругать, что не так их приняли.

Каждый пятый опрошенный уверен, что беженцы не должны злоупотреблять своим положением и постараться в течение месяца выйти на работу, найти хоть какое занятие. Тогда и экономике станет лучше, и беженцы быстрее смогут освоиться на новом месте, почувствуют себя финансово независимыми.

«Безусловно, помогать беженцам нужно, но и беженцам стоит понимать, что доброту за слабость принимать нельзя и что помощь, она будет, но не постоянной, нужно и самим что-то впоследствии делать, работать начинать, как-то устраиваться», - рассуждает участница опроса.

17% опрошенных предлагают принимать только тех беженцев, кто может что-то предложить стране с профессиональной точки зрения. А 16% считают важным, чтобы у иностранцев, которые будут жить в стране, не было судимости.

15% россиян предлагают принимать тех беженцев, которые кроме убежища ничего не просят: ни жилья, ни пособий, и готовы позаботиться о себе сами. А 14% отмечают, что пособия все же платить стоит, но только первые три месяца, а после человек уже должен освоиться и начать зарабатывать сам. 1% выбрали вариант «другое».

А вот 14% россиян вообще выступили против приема беженцев. В то же время 12%, наоборот, считают, что беженцев надо принимать без каких-либо условий. Ведь эти люди попали в беду, кто-то же должен о них позаботиться.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 7,3 тысяч человек.