Мишустин призвал операторов связи не ограничиваться стандартом LTE

Премьер-министр Михаил Мишустин во время стратегической сессии о развитии отрасли связи в Координационном центре правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство подготовило проект долгосрочной стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, выступая во вторник на специальной стратегической сессии.

- У людей должна быть возможность получить качественные услуги связи и доступ к интернету по всей стране, включая и труднодоступные районы, небольшие поселения, территории вдоль автомобильных трасс и железных дорог, - отметил Мишустин.

Он напомнил, что к 2030 году доля домохозяйств с широкополосным доступом к сети Интернет должна вырасти до 97%. Такую задачу поставил Владимир Путин.

- И здесь мы уже вышли на 86% при плановом значении 81%, - сказал премьер.

Мишустин рассказал, что объем интернет-трафика в России ежегодно растет на треть. Такой скачок начался с момента пандемии и перехода на удаленку. Мишустин отметил, что нужно ускорено внедрять передовые отечественные решения, чтобы коммуникации были организованы на современном уровне, а доступ в интернет стал еще более быстрым и надежным. Это требует модернизации сетей, повышения их пропускной способности и скорости передачи данных.

- Нужно обеспечивать высокую устойчивость функционирования каналов связи, их защищенность от угроз кибератак и внешнего вмешательства, - сказал Мишустин.

Премьер также рассказал, что уже 100 млн. россиян имеют возможность пользоваться госуслугами через Интернет.

Мишустин напомнил, что до 2030 года качественной связью и доступом в интернет должны быть обеспечены все населенные пункты, где живет от 100 до 500 человек. Полтора года назад власти завершили первый этап - подключение поселений, где есть свыше 250 жителей.

- Сейчас мы активно создаем телекоммуникационную инфраструктуру и в совсем небольших поселках на чуть более 100 жителей, причем уже строим там сети четвертого поколения, которые обеспечивают быстрый интернет в стандарте LTE, - заметил премьер.

При этом о призвал отечественных операторов мобильной связи активнее переходить на сети связи новых поколений, не ограничиваясь использованием стандарта LTE.