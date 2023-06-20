Миллион рублей за третьего ребенка: на ПМЭФ обсудили, как бизнес может поддержать рождаемость

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Как бизнес помогает решать демографическую проблему в стране? Как удержать кадры на предприятии? Какие меры поддержки семей с детьми и многодетных наиболее эффективны?

Эти и другие проблемы обсуждали на сессии «Будут люди - будет бизнес: стратегическая мотивация для частных инвестиций в демографию», которая состоялась на полях ПМЭФ.

Участники сессии пришли к выводу, что ситуация с демографией в России настолько серьезная, что уже не получится сделать вид, что это проблема только государства, а бизнес может спокойно постоять в сторонке.

- У нас по округу растет ВВП, предприятия наращивают мощности, а вот с кадрами серьезная проблема, людей физически нет, - рассказал полпред президента в Центральном федеральном Игорь Щеголев. - Это вопрос не года, не двух и не трех. Такие проблемы решаются десятилетиями. В нашем округе сейчас нет даже признаков стабилизации демографической ситуации. Рождаемость серьезно падает, и это нас беспокоит.

При этом Игорь Щеголев напомнил, что многие страны мира сейчас столкнулись с демографическим спадом, например, Китай.

- Есть прогнозы, что в обозримой перспективе население Китая может сократиться чуть ли не в два раза. Тогда как в США, Великобритании, Индии население будет расти. Для Китая это серьезная проблема. Поэтому многие страны сейчас заинтересованы в поиске инструментов для решения демографической проблемы, - отметил Щеголев. - Если нас будет мало, то наши усилия не понятно для чего, нас должно быть много.

Как рассказал директор по связям с государственными органами власти HeadHunter Виталий Терентьев, серьезная нехватка кадров сейчас наблюдается во всех отраслях экономики.

- Есть ниспадающий тренд по безработице, который свидетельствует о нехватке кадров, а вакансий на рынке становится все больше. Так, за первые 5 месяцев этого года вакансий стало на 70 процентов больше, чем в 2021 году и на 68 процентов больше, чем в 2022 году. А кадров, которые хотели бы устроиться на работу, стало на 4 процента меньше, - рассказал Виталий Терентьев.

По его словам, 64 процента женщин после декретного отпуска хотят сменить профессию.

- Это говорит о том, что работодатели не создали корпоративную культуру, которая позволит декретницам заниматься детьми, поэтому они вынуждены искать подработки, - замечает Виталий Терентьев.

Вице-президент группы компаний «Дело» Мария Кобзева рассказала о корпоративном стандарте поддержки семей с детьми. По ее словам, в компании созданы, как материальные, так и нематериальные стимулы.

- Мы это называем позитивной дискриминацией. При рождении третьего и последующего ребенка сотруднику выплачивается 1 миллион рублей. Кроме того, многодетные имеют преимущества при распределении льгот, например, путевок в лагеря. Мы выплачиваем компенсации за детские сады, как государственные, так и частные, а также за нянь. У нас есть расширенное ДМС для беременных и семей с детьми. Для сотрудников с детьми предусмотрен гибкий график работы или удаленка. Мерами поддержки уже воспользовались 1,5 тысячи наших сотрудников, - рассказала Мария Кобзева.

По ее словам, в компании даже ввели специальную должность - социальный менеджер, который работает с многодетными семьями. Он рассказывает им, какие корпоративные льготы можно получить, а также, как воспользоваться поддержкой от государства, ведь зачастую люди этого просто не знают.

Президент «Объединенной металлургической компании» Наталья Еремина рассказала, что на их предприятии число многодетных семей в последние годы увеличилось в 3,5 раза.

- 1 сентября, когда детей ведут в школу, мы всем родителям даем выходной. У мужчин, работающих на предприятии, 12-ти часовой рабочий день, а для женщин мы разбиваем 6 на 6, не может женщина работать по 12 часов, если у нее трое детей, - заметила Наталья Еремина.

Гендиректор страхового акционерного общества «ВСК» Александр Тарновский рассказал, что многие компании стали просить включить в программы ДМС для своих сотрудников консультации психологов и фитнесс-тренеров. Это помогает женщинам быстрее восстановиться после родов морально и физически.

- Конкуренция за кадры всегда была в поле зрения крупных компаний, а сегодня речь о конкуренции не просто за квалифицированные кадры, а просто за кадры. Именно поэтому уже не единичные компании сейчас имеют программы поддержки семей с детьми и многодетных. Бизнес - активный участник демографической политики, - отметила управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова.

Зампредседателя Совфеда Николай Журавлев напомнил о предложении Владимира Путина ввести для бизнесменов обязательную ежегодную социальную отчетность.

- Чтобы все знали, что та или иная компания сделала для города или поселка, а также для своих сотрудников. Пусть люди видят, кем можно гордиться, а кому, возможно, должно быть стыдно. Хорошо бы начать вести такую отчетность со следующего года, - заметил Николай Журавлев.