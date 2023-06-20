Посол КНР в России: Российско-китайские отношения вступили в самый благоприятный период

Фото фонда Росконгресс

В рамках ПМЭФ-2023 прошла сессия, посвященная российско-китайскому партнерству. В этот символичный день, когда председатель КНР Си Цзиньпин отмечал свой 70-летний юбилей, представители обеих стран собрались, чтобы обсудить не только пройденный путь сотрудничества, но и смело взглянуть в будущее. Зал ожидало насыщенное обсуждение, в ходе которого были высказаны новые идеи, планы и перспективы, определяющие современные направления развития для России и Китая.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил «ощущение новой страницы» в истории всеобъемлющего стратегического партнерства наших стран. По его словам, в последние три года, пока мир проходил пандемию, были завершены ключевые проекты, связующие Россию и Китай: первый российско-китайский железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян, автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ и новый зерновой терминал в Забайкалье.

– Хотел бы сконцентрироваться на двух новых вершинах, которые нам нужно брать и которые представляют серьезный потенциал для сотрудничества. Первая – это сельское хозяйство и чистое продовольствие. Вторая – туристические, культурные, гуманитарные и научные связи, – добавил Чекунов. – Мы приглашаем всех китайских друзей к участию в важнейших в этом направлении проектах.

Его слова поддержал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Дипломат подчеркнул, что сегодня российско-китайские отношения вступили в самый благоприятный период совместной истории и достигли высокой степени доверия и уровня сотрудничества. Си Цзиньпин после переизбрания неспроста выбрал Россию первой страной для официального визита – именно это отражает стратегический характер нашего сотрудничества.

Так, торговый оборот за прошлый год между нашими странами преодолел отметку в $190 млрд. Рост товарообмена в области сельскохозяйственной продукции составил 101% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Параллельно углубляется сотрудничество в областях энергетики, космоса, авиации, зеленой экономики, цифровизации и высоких технологий.

– По итогам последних пяти месяцев Россия в рейтинге ведущих торговых партнеров Китая переместилась с десятого на седьмое место, – дополнил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев. – Этот очень важный тренд показывает, что мы начали по-другому реализовывать потенциал, который формировался годами.

Председатель совета директоров China National Chemical Engineering Дай Хэгэнь обратился к словам А.С.Пушкина, отметив, что наша «искренне незаменимая дружба важнее всего на свете и ничем не может быть замещена».

Рассуждая о вызовах, с которыми может столкнуться союз наших стран, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко сделал упор на трех из них. Это энергетика и переход на альтернативные виды топлива, ИИ и безопасность в IT-сфере, а также качество жизни граждан.

Стороны подтвердили, что годы молодежных обменов между Китаем и Россией укрепили взаимопонимание стран. Так, председатель правления Kai Xin Rong Group Ху Чжижун подчеркнул, что усиление молодежных обменов рассматривается как мощный двигатель, способствующий экономическим инновациям и развитию наших стран.

В ходе дискуссии участники обсудили и практические проблемы нынешнего взаимодействия между Россией и Китаем.

– Важнейшим ограничителем роста нашего сотрудничества остается острая нехватка специалистов. К настоящему времени в России в целом решена проблема подготовки кадров со знанием китайского языка. Но у нас не в полной степени налажена подготовка работников с практическими знаниями китайской экономики, способных сопровождать сложные проекты, – заявил исполнительный директор Российско-Китайского делового совета Евгений Маркин.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов добавил, что портовая инфраструктура Северного морского пути нуждается в дополнительном развитии, и Россия будет рада, если китайские партнеры подключатся к этому направлению, понимая потенциал роста.

– Зачастую нашим компаниям не хватает знания и возможности прямой коммуникации. Если посмотреть на менталитеты, то даже элементарные мессенджеры, которые используются сейчас в России, зачастую не используются в Китае, – присоединился директор по развитию зарубежной сети АО «Российский экспортный центр» Дмитрий Прохоренко.