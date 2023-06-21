Как отдохнуть туристу в Москве нынешним летом?

Фото: Андрей Минаев

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) студию «Радио «Комсомольская правда»» посетила начальник управления туризма Комитета по туризму города Москвы Ирина Шилкина.

МОСКВА КАК ТРАНСПОРТНЫЙ ХАБ

- Ирина, лето – самое удачное время для путешествий. В какие регионы и мегаполисы отправляются москвичи в эти дни?

- Москва уже давно открыла свой летний сезон. Мы приглашаем как москвичей, так и гостей города ознакомиться со всеми активностями и событиями, которые происходят в столице. Отмечу, что москвичи внутри своего города тоже являются туристами, есть такое понятие, как межрайонный туризм. Жители столицы путешествуют как по городу, так и за его пределами. Что популярно? Конечно же, это Центральная Россия, Нижний Новгород, Московская область, Санкт-Петербург. Интересны и такие дальние регионы, как Камчатка, Алтай, Байкал, которые радуют своей природой и интересными видами отдыха. Например, глэмпингами в необычных местах России.

Москва совместно с регионами создает межрегиональные проекты в рамках стратегии «Москва+». Почему? Потому что более 50% туристов начинают путешествие именно в Москве. Это позволяет объединить потенциал инновационного, современного мегаполиса и аутентичность русской культуры регионов. Так, возможности Москвы и Санкт-Петербурга объединяет проект «Два города — миллион впечатлений», а вместе с Нижним Новгородом — «Три столицы: от рассвета до заката». С Казанью Москву связывает проект «Две столицы одного горизонта», а с Московской областью — «Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия». Все эти проекты предлагают туристам посетить сразу несколько регионов. На базе наших проектов туроператоры уже создают успешные продукты, востребованные у туристов. Маршруты и другие предложения в рамках этих проектов можно найти на сервисе RUSSPASS

- На закате Советского Союза, наверное, самой главной туристической жемчужиной страны было Золотое кольцо. Сейчас эти города привлекают внимание туристов?

- Да, безусловно, Золотое Кольцо – традиционный туристический маршрут по старинным городам и селам центральной России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Само название очень точно отразило смысл и содержание этого маршрута, подчеркивая, с одной стороны, что турист знакомится с золотым фондом культурного наследия, и, во-вторых, указывает на характер маршрута, который охватывает города, опоясывающие Москву.

Вместе с тем, мы предлагаем также изучать соседние города и регионы, предлагать новые маршруты и новые идеи для поездки к «соседям» и обратно — в этом и есть наша стратегия «Москва+».

КОНСТРУКТОР ПУТЕШЕСТВИЙ

- Чем удивляет приезжих туристов столица нынешним летом?

- У нас на это лето запланирован большой событийный календарь, с ним можно ознакомиться на сервисе RUSSPASS и в онлайн-журнале RUSSPASS Mag. Кроме того, здесь можно получить информацию об интересующих достопримечательностях, событиях, об истории Москвы, а также ознакомиться с интересными маршрутами в других регионах. Проще говоря, это целая экосистема для туристов, в основе которой есть конструктор путешествий: там можно заказать авиабилеты, забронировать отель, столик в ресторане, купить билеты в музеи, и т.д.

Москва также предлагает большой ряд проектов для самых разных категорий туристов. Например, «Играй в Москву» для семей с детьми от 7 до 14 лет. Это серия игровых маршрутов по Воробьевым горам, парку «Зарядье», ВДНХ, Москве-Сити и другим интересным местам, которая превращает прогулки по городу в увлекательный квест. По итогам прохождения квестов в наших туристско-информационных центрах можно получить небольшие сувениры от города. Квесты пользуются популярностью также среди москвичей.

У нас есть очень интересный проект «Город открытий». Сегодня 90% детей не определились с профессией. Проект является профориентационным, он помогает детям не только посетить классические экскурсии и отдохнуть, но также прикоснуться к профессиям, получить прикладной опыт. Это экология, ИТ-сфера, робототехника — всего проект включает восемь тематических направлений.

Конечно, развиваем речные маршруты. Разработали новые аудиогиды для прогулок по воде, их также можно послушать на сайте RUSSPASS. Москва — один из самых зеленых мегаполисов в мире, в столице почти 50% территории — это зеленые зоны.

Мы смело можем назвать столицу — городом-курортом. Москва обладает множеством предложений для отдыха этим летом. Это пляжи, панорамы города, активный отдых у воды, летние веранды ресторанов. Москвичам мы предлагаем остаться в городе, а туристов приглашаем к нам провести лето.

ПРОДВИЖЕНИЕ СТОЛИЦЫ

- В последнее время в России начал развиваться научный туризм. Насколько это актуальная тема для Москвы?

- Я уже немного рассказала про флагманский образовательно-туристический проект Москвы «Город открытий». Маршруты нашего проекта имеют непосредственное отношение к научному туризму. В ходе программ «Города открытий» дети не просто участвуют в экскурсиях, но и самостоятельно проводят научные эксперименты, а также выполняют практические задания в самых разных областях. Среди наших партнеров ведущие отраслевые предприятия города. Например, технопарки «Сколково» и «Росбиотех», «Наукоград» МФЮА и МАСИ, и многие другие передовые площадки. Проект масштабируется и в регионах. Сегодня маршруты «Города открытий» представлены в Воронежской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. Важно, что нас поддержал крупный и наукоемкий бизнес. В Тобольске, например, это компания «СИБУР». Дети из Москвы могут посетить их огромный производственный комплекс.

- Я был в Тобольске, в «Сибуре» в прошлом году, меня очень впечатлило это гигантское предприятие, построенное по самым современным технологиям!.. Как думаете, куда дальше будет развиваться туристическая отрасль Москвы?

- Мы взаимодействуем с туристической отраслью, работаем как в сфере делового туризма, так и в постоянном диалоге с регионами. Проводим бизнес-миссии в регионах, собираем представителей туроператоров, отелей, достопримечательностей и других участников.

Безусловно, Москва оказывает меры поддержки отрасли. Город выделяет гранты на организацию деловых и молодежных мероприятий, оказывает поддержку гостиничному сектору, а также развивает кадровый потенциал в туризме. Мы намерены продолжать взаимодействие, а также заниматься продвижением нашей столицы в регионах России.