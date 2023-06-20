Коллективу госпиталя имени Вишневского вручили почетное знамя

Фото: Министерство обороны РФ

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов побывал в Центральном военно-клиническом госпитале имени А.А. Вишневского, где лично поздравил его руководство и коллектив с 55-летним юбилеем.

Цаликов зачитал приветственный адрес от имени Министра обороны Российской Федерации руководству и коллективу госпиталя: «Более полувека специалисты вашего лечебного заведения оказывают качественную медицинскую помощь пациентам, успешно проводя сложнейшие хирургические операции, спасают человеческие жизни. Сегодня благодаря мощной научно-медицинской базе здесь ведутся важные исследования, внедряются новые методы диагностики и лечения. Профессионализм, бесконечная преданность избранному делу, отзывчивость и сострадание врачей, медсестер, санитаров достойны самого глубокого уважения».

Фото: Министерство обороны РФ

«Всем вам крепчайшего здоровья, чтоб вы еще не один юбилей нашего знаменитого на весь мир лечебного научного заведения здесь встречали. В нашу общую победу вы вносите свой совершенно неоценимый вклад возвращая людей на службу Родине. Спасибо вам большое»,— подчеркнул замминистра, и сообщил, что

Указом президента России за большой вклад в развитие отечественной медицины, высокие достижения по охране здоровья личного состава Вооруженных сил ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий - Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» Минобороны РФ был награжден орденом Александра Невского.

Фото: Министерство обороны РФ

Приказом Министра обороны центру вручено почетное знамя как официальный воинский символ и реликвию для увековечивания памяти о государственной награде.

Отметим, что государственными и ведомственными наградами был отмечен и личный состав госпиталя.

Фото: Министерство обороны РФ

Фото: Министерство обороны РФ

СПРАВКА «КП»

Сегодня госпиталь имени Вишневского является самым большим в стране медицинским объединением, признанным флагманом российского здравоохранения и имеет в своем составе все клинические подразделения, которые только существуют в медицине, с законченным циклом лечения. Здесь работают 41 доктор медицинских наук, 188 кандидатов медицинских наук, 18 профессоров, 10 доцентов, 113 «Заслуженных врачей РФ». Сотрудники медицинского центра ежегодно выполняют более 25 тысяч операций, значительная часть которых относится к сложным и высокотехнологичным. Ежегодно медицинскую помощь в госпитале получают свыше 82 000 человек.