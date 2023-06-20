Наводит ужас на украинских боевиков: как частная компания в России стала производить лучшие в мире снайперские винтовки

Основатель корпорации "Lobaev" Владислав Лобаев в демонстрационном зале с образцами продукции. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

На «Радио «Комсомольская правда» мы задали вопросы оружейнику Владиславу Лобаеву, главе компании Lobaev Arms.

ПОКУШЕНИЯ И ПРОШИВКИ

- Ходили слухи, что покушения на вас были.

- Пока только подготовка, которая была пресечена в ранней стадии. Но планы такие у противника есть.

- Чем сейчас занимается Lobaev Arms?

- К винтовкам и робототехническим комплексам, которыми мы занимались давно, добавилась прошивка дронов. И оптический прицел дневной. Не думали, что придется заняться и серийным выпуском патронов.

- Проблемы с патронами проявились?

- Да. Особенно в калибрах ходовых. CheyTac.375 и 408. Мы попросили наших производителей не то чтобы поставить серийно, а хотя бы предоставить что-то на тесты, чтобы мы могли оценить, насколько этот продукт адекватен нашим изделиям. И получили везде отказ. И вынуждены были сами заняться этим вопросом очень плотно.

- И что сейчас?

- Фактически разработан и серийно производится отечественный CheyTac.375. Это прорыв.

- Почему?

- Потому что патрон – основа снайперского комплекса. Качественный патрон влияет и на надежность, и на дальность. Критически важно начать делать такой самим и поставлять в войска.

Владислав Лобаев на предприятии бренда Lobaev Arms в Калужской области. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- Проблема в калибре, в порохе?

- Мы винтовки поставляем, а патронов к ним не было. Ни в калибре 338 – самый универсальный снайперский патрон, ни в CheyTac. Мы должны были озаботиться не только железом, но и патроном.

- Можно лобаевскими винтовками снабдить всех снайперов?

- Это закрытая информация. И это точно больше тысячи изделий. Да, ими можно было бы насытить все вооруженные силы. Но до сих пор это финансируется спонсорами. Ситуация принципиально не поменялась в плане подходов.

- Lobaev Arms был бизнес-проектом?

- Бизнес стартовал с продажи квартиры на Старом Арбате. Это был стартовый капитал. Мы выросли из спортивного оружия для высокоточной стрельбы. Через два-четыре года мы стали заниматься снайперскими винтовками.

- И вам лично стало понятно, к чему все идет?

- Да, к серьезному военному периоду в мировой истории.

- Вы разработали целую линейку?

- Больше десяти моделей, совершенно разноплановых, которые закрывают все ниши снайперского оружия. Наверное, эта линейка сейчас больше, чем у кого бы то ни было в мире из производителей.

ОРУЖЕЙНИКИ-ЧАСТНИКИ

- Сложно организовать создание оружия обычному человеку?

- Невероятно сложно. Мы были первыми, кто приняли на себя все удары со стороны крупных монополистов. Но мы открыли дорогу остальным «частникам». Вроде ORSIS и Bespoke Gun . Остальные не представлены серьезно на рынке образцов снайперского оружия.

- Другое оружие частники производят?

- Создают и автоматы, и пистолеты. Пистолетный рынок невелик. Есть и ковровский автомат АЕК. А в нише полуавтоматического снайперского оружия мы в кооперации с одним из отечественных производителей такой продукт поставляем под именем «Счетчик» на СВО. Мы не связаны государственными НИОКРами. Все разрабатываем быстро. Это невозможно сделать в парадигме госзаказа.

- Какие тут еще подводные камни?

- Проблемы связаны с расширением производства. Это требует очень серьезных средств сразу. Мы не можем их получить с оборотных средств, в том числе с народных сборов, чтобы резко увеличить производственные мощности. Это дорогие станки, новые цеха. И здесь помощь государства крайне желательна. Это могут быть гранты, субсидии, займы.

- Сколько денег вам нужно сейчас, чтобы расширить производство?

- От полумиллиарда до миллиарда.

Дальнобойная высокоточная винтовка "Сталинград" от Lobaev ARMS на Международной выставке "Интерполитех". Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

ПЕРЕГНАТЬ ЗАПАД

- В нашем ОПК мы в чем-то отстаем от запада?

- Медленно авиастроение подтягивается. Там огромный уровень горизонтальной и вертикальной кооперации требуется. Много разных подрядчиков. Сложно восстановить и за несколько лет то, что разрушено ранее. Радиоэлектроника отстает.

- А положительные изменения?

- Мы поднимали вопрос с FPV-дронами для контрнаступа. И то, как быстро это произошло, удивило. Это элемент высокоточного оружия на уровне взвода, роты. Когда боец может носить в рюкзаке 30 этих дронов, по мощности уступающих снаряду 152 мм, но за счет точности сопоставимые с ним.

- Есть победы и в других отраслях?

- Подтягивается и РЭБ, и вопросы с корректируемыми авиабомбами. Это изменило ситуацию на фронте. И наши подрядчики не нарушают сроки, все входят в положение, когда мы просим ускориться.

ПОМОЩЬ СНИЗУ И СВЕРХУ

- Какие переводы «на СВО» преобладают?

- Мелкие и средние, большие редко. Это отдельные спонсоры, которые, один раз профинансировав, потом начинают на постоянной основе помогать. Их немного. Люди кидают по 100 рублей, по 1000 рублей, но кидают многие.

- У вас есть, что сказать президенту?

- Нельзя игнорировать сегмент малого и среднего бизнеса, активно участвующий в производстве чего-то важного для СВО. Это отдельная среда, которая требует решения своих вопросов, которые не решить без президента. Потому такая встреча была бы желательной. Не настаивал бы на встрече один на один, но в коллективе представителей малого и среднего бизнеса это было бы очень полезно. И те, кто занимается дронами, и кто занимается связью, и кто занимается экипировкой отечественной.

- Вы бываете в зоне СВО - чего сейчас не хватает на фронте?

- В винтовках остается дефицит, в качественных патронах. Люди вынуждены переснаряжать на месте, мало кто это умеет. Вопросы с обувью и снаряжением во многом закрыты. По связи вроде бы решается всё. Еще бы выделил дроны. Украинские FPV-дроны очень эффективно работают по нашей технике. Мы работаем до 5 километров, они - уже более 5 километров. И направление робототехническое - очень важно. Снайперские комплексы, дистанционно управляемые, антидроновые комплексы, дистанционно управляемые, когда оператор может находиться в безопасном месте и управлять по радиоканалам, по кабелю своим оружием. Это то, над чем мы работаем.

- Вы упомянули про снаряжение патронов.

- Должен появиться качественный заводской патрон, который избавил бы бойцов от необходимости заниматься этим на месте. Это требует серьезных компетенций.

СВОЕ — С СОБОЙ

- Вы за рубежом что-то закупаете?

- Давно ничего не закупаем за рубежом. 99% мы производим сами. Не производим только магазин - это подрядчики делают, и карбоновую рукоятку.

- Снайпер сегодня — это кто?

- Это marksman, с более точной винтовкой полуавтоматической, работающий в снайперской группе – двойки, тройки или четверки, и в снайперских подразделениях. Винтовка marksman, она может быть и СВД, и СВЧ. Есть подразделения общевойсковые, десантно-штурмовые, разведывательные. Там требуется разная точность даже полуавтоматического оружия.

- Нужен большой выбор?

- Надо дать людям свободу решать. СВД будет выигрывать у «Счетчика» в плане надёжности, она в любой грязи работает. Но «Счетчик» стреляет полминуты. Это кучность болтовых винтовок, но она реализована в полуавтомате. СВД – это 2-3 минуты, это в несколько раз худшая точность.

- Как оцениваете уровень компетенции снайперов?

- Дружественные нам структуры занимаются подготовкой на наших изделиях. Но людей сложно сдергивать на неделю-две для полноценной подготовки, а на месяц невозможно. Оружие появляется качественное, но для реализации потенциала на 100% должен быть уровень подготовки. Вы не сможете стрелять на 2,5 километра, а будете стрелять 1700 в лучшем случае, самостоятельно выходя на предельную дальность. А пройдя правильную подготовку, сразу уйдете за 2 километра.

- Обучение снайперов – не частная инициатива?

- Мы сами готовим людей, за спонсорские деньги. Снайперский комплекс – винтовка, патрон, прицел, стрелок, четыре компонента. И весь комплекс работает всегда по самому слабому.

- Время обучения?

- Базовая подготовка – от месяца до двух, если есть минимальный уровень владения СВД. Экспресс-подготовка – 10 и 14 дней. Это когда есть продвинутый уровень владения хотя бы СВД или полковыми винтовками. В ближайшие месяцы мы выйдем на очень серьезные цифры по подготовке.