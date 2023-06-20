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Экономика20 июня 2023 16:33

Дмитрий Горбачев: «Вологодская область – регион с высокодифференцированной экономикой»

Первый заместитель губернатора региона рассказал, почему бизнесмены выбирают Вологодчину для серьезных инвестиций
Первый заместитель губернатора региона рассказал, почему бизнесмены выбирают Вологодчину для серьезных инвестиций

Первый заместитель губернатора региона рассказал, почему бизнесмены выбирают Вологодчину для серьезных инвестиций

Фото: Андрей Минаев

- У нас в гостях первый заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Горбачев. Дмитрий Николаевич, регионы у нас уже достаточно длительное время живут в условиях санкций и многие из них уже выработали свои рецепты того, как им выживать в тех условиях, которые сложились, в довольно сложных условиях, прямо скажем. Многие научились использовать сложности во благо. Если говорить о Вологодской области, почему инвестор, делая выбор о том, куда приходить со своими деньгами, со своим проектом, должен выбрать именно Вологодчину.

- Абсолютно правильно заметили, мы находились в 2022 году в непростой ситуации, но сейчас явно виден тренд на изменения. В целом Вологодская область – регион с высокодифференцированной экономикой, у нас есть и промышленный сектор очень развитый, такие компании как «Северсталь», практически один из крупнейших производителей стали, «ФосАгро» (производство удобрений). Очень развитый лесопромышленный комплекс, с поставками практически по всему миру. Ну, и бренды, хорошо известные обывателю, например, такие как «Вологодское масло». Это уже пищевая продукция. Кстати, немногие знают, но Вологодчина является субъектом номер один, топ-1 по производству черной икры легально. Такой малоизвестный факт, но тем не менее, высококачественная, и пользуется спросом.

- Говоря про инвесторов. Только сегодня на Петербургском форуме подписали инвестиций на общий объем более 30 миллиардов, есть планы по наращиванию. Все идет к тому, что мы будем активно создавать площадки с преференциальными режимами. Это особая экономическая зона. Сейчас мы находимся на финальной стадии, активно привлекаем резидентов, и первый пул у нас уже определился. Говоря про другие источники конкурентного преимущества нашего региона, хочу сказать, что мы отлично находимся с точки зрения логистики. Это близость к крупным федеральным экономическим центрам роста – Санкт-Петербург, Москва, развитая сеть федеральных трасс, железнодорожное сообщение, Волго-Балт, три аэропорта на наш небольшой регион. Все это способствует интенсификации деловой активности, и мы сейчас ее наблюдаем.

- Как вы сказали, в регионе действует два экономических флагмана, это «ФосАгро», это «Северсталь». Что интересно, и тот и другой игрок в кризисный момент объединились со средним и малым бизнесом. Каковы итоги этого объединения, как оно будет развиваться дальше? Это такая ситуативная история или они будут сотрудничать в долгую?

- Я бы сказал, что у нас системный подход, который мы реализуем уже много лет, но сейчас он выходит у нас в абсолютно новую парадигму. Говоря про прошлые годы, 2022 год, общий объем закупок, который сделал крупный бизнес («Северсталь» и «ФосАгро») у сегмента МСП, если говорить про все территории Российской Федерации, это порядка 75 миллиардов рублей, если говорить по регионы Вологодской области, то это 26 миллиардов. Прирост к 2021 году – плюс 9%, что говорит о том, что этот тренд на потребление продукции у сегмента МСП крупным бизнесом, он наращивается.

При этом сейчас мы заходим в абсолютно новую конфигурацию, я считаю, что это может быть кейсом федерального уровня, федерального значения с точки зрения обеспечения технологичного суверенитета. Потому что крупный бизнес в лице «Северстали», «ФосАгро», правительства нашего региона и организация Российский союз промышленников и предпринимателей объединились в так называемый промышленный кластер. Кластер, который уже выходит в модель совместной разработки продукции, то есть не просто покупают, а обеспечивают необходимые условия. В свою очередь, крупный бизнес гарантирует спрос, фиксируя цены, регион обеспечивает необходимыми мерами поддержки. Ну, а в такой среде МСП уже может достаточно безопасно развивать и продвигать свой продукт.

- У Вологодчины действительно очень большой туристический потенциал. Как думаете, чего не хватает региону, для того чтобы выйти в лидеры по внутреннему туризму?

- Мы сейчас поставили перед собой внутреннюю задачу наращивать туристический поток. В целом запрос на внутренний туризм сейчас явно наблюдается. Мы делаем ставку на три направления, хорошо известные всем. Это Великий Устюг, родина Деда Мороза. Наш сказочный волшебник, знаменитый, всем известный, в этом году отпразднует 25 лет. Но мы видим, что требуется выход этого проекта на следующий уровень. Сегодня как раз мы достигли принципиальной договоренности с одним из крупных инвесторов на строительство развлекательного парка, сети гостиниц, что позволит нарастить поток, по нашим оценкам, в три раза. Плюс мы реконструировали аэропорт в Великом Устюге. Это позволяет привлечь дополнительных туристов. И совместно с РЖД запущен поезд выходного дня, который позволяет людям из крупных городов в режиме такого уикенда провести замечательные два дня на родине нашего сказочного волшебника.

Второе направление – «Русские берега», 360 километров по Волго-Балту. Это знаменитое духовное наше сокровище – Белозерск, Кирилло-Белозерский монастырь, Вытегра, Шексна, Череповецк, город, где можно познакомиться и с промышленным туризмом, посетить предприятия (опять же, есть такой формат экскурсий), побывать на родине знаменитого художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина и производителя масла Николая Васильевича Верещагина. Ну, и развитие наших традиционных локаций – Вологда, с музеем русского кружева, в том числе с Вологодским кремлем. Богатейшие духовные города, как Тотьма, небольшие поселки (Сизьма и прочие), которые уже сейчас привлекают сотни туристов, но мы работаем над тем, чтобы интенсифицировать рост в этом направлении.

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