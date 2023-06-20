Дмитрий Горбачев: «Вологодская область – регион с высокодифференцированной экономикой»

Первый заместитель губернатора региона рассказал, почему бизнесмены выбирают Вологодчину для серьезных инвестиций Фото: Андрей Минаев

- У нас в гостях первый заместитель губернатора Вологодской области Дмитрий Горбачев. Дмитрий Николаевич, регионы у нас уже достаточно длительное время живут в условиях санкций и многие из них уже выработали свои рецепты того, как им выживать в тех условиях, которые сложились, в довольно сложных условиях, прямо скажем. Многие научились использовать сложности во благо. Если говорить о Вологодской области, почему инвестор, делая выбор о том, куда приходить со своими деньгами, со своим проектом, должен выбрать именно Вологодчину.

- Абсолютно правильно заметили, мы находились в 2022 году в непростой ситуации, но сейчас явно виден тренд на изменения. В целом Вологодская область – регион с высокодифференцированной экономикой, у нас есть и промышленный сектор очень развитый, такие компании как «Северсталь», практически один из крупнейших производителей стали, «ФосАгро» (производство удобрений). Очень развитый лесопромышленный комплекс, с поставками практически по всему миру. Ну, и бренды, хорошо известные обывателю, например, такие как «Вологодское масло». Это уже пищевая продукция. Кстати, немногие знают, но Вологодчина является субъектом номер один, топ-1 по производству черной икры легально. Такой малоизвестный факт, но тем не менее, высококачественная, и пользуется спросом.

- Говоря про инвесторов. Только сегодня на Петербургском форуме подписали инвестиций на общий объем более 30 миллиардов, есть планы по наращиванию. Все идет к тому, что мы будем активно создавать площадки с преференциальными режимами. Это особая экономическая зона. Сейчас мы находимся на финальной стадии, активно привлекаем резидентов, и первый пул у нас уже определился. Говоря про другие источники конкурентного преимущества нашего региона, хочу сказать, что мы отлично находимся с точки зрения логистики. Это близость к крупным федеральным экономическим центрам роста – Санкт-Петербург, Москва, развитая сеть федеральных трасс, железнодорожное сообщение, Волго-Балт, три аэропорта на наш небольшой регион. Все это способствует интенсификации деловой активности, и мы сейчас ее наблюдаем.

- Как вы сказали, в регионе действует два экономических флагмана, это «ФосАгро», это «Северсталь». Что интересно, и тот и другой игрок в кризисный момент объединились со средним и малым бизнесом. Каковы итоги этого объединения, как оно будет развиваться дальше? Это такая ситуативная история или они будут сотрудничать в долгую?

- Я бы сказал, что у нас системный подход, который мы реализуем уже много лет, но сейчас он выходит у нас в абсолютно новую парадигму. Говоря про прошлые годы, 2022 год, общий объем закупок, который сделал крупный бизнес («Северсталь» и «ФосАгро») у сегмента МСП, если говорить про все территории Российской Федерации, это порядка 75 миллиардов рублей, если говорить по регионы Вологодской области, то это 26 миллиардов. Прирост к 2021 году – плюс 9%, что говорит о том, что этот тренд на потребление продукции у сегмента МСП крупным бизнесом, он наращивается.

При этом сейчас мы заходим в абсолютно новую конфигурацию, я считаю, что это может быть кейсом федерального уровня, федерального значения с точки зрения обеспечения технологичного суверенитета. Потому что крупный бизнес в лице «Северстали», «ФосАгро», правительства нашего региона и организация Российский союз промышленников и предпринимателей объединились в так называемый промышленный кластер. Кластер, который уже выходит в модель совместной разработки продукции, то есть не просто покупают, а обеспечивают необходимые условия. В свою очередь, крупный бизнес гарантирует спрос, фиксируя цены, регион обеспечивает необходимыми мерами поддержки. Ну, а в такой среде МСП уже может достаточно безопасно развивать и продвигать свой продукт.

- У Вологодчины действительно очень большой туристический потенциал. Как думаете, чего не хватает региону, для того чтобы выйти в лидеры по внутреннему туризму?

- Мы сейчас поставили перед собой внутреннюю задачу наращивать туристический поток. В целом запрос на внутренний туризм сейчас явно наблюдается. Мы делаем ставку на три направления, хорошо известные всем. Это Великий Устюг, родина Деда Мороза. Наш сказочный волшебник, знаменитый, всем известный, в этом году отпразднует 25 лет. Но мы видим, что требуется выход этого проекта на следующий уровень. Сегодня как раз мы достигли принципиальной договоренности с одним из крупных инвесторов на строительство развлекательного парка, сети гостиниц, что позволит нарастить поток, по нашим оценкам, в три раза. Плюс мы реконструировали аэропорт в Великом Устюге. Это позволяет привлечь дополнительных туристов. И совместно с РЖД запущен поезд выходного дня, который позволяет людям из крупных городов в режиме такого уикенда провести замечательные два дня на родине нашего сказочного волшебника.

Второе направление – «Русские берега», 360 километров по Волго-Балту. Это знаменитое духовное наше сокровище – Белозерск, Кирилло-Белозерский монастырь, Вытегра, Шексна, Череповецк, город, где можно познакомиться и с промышленным туризмом, посетить предприятия (опять же, есть такой формат экскурсий), побывать на родине знаменитого художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина и производителя масла Николая Васильевича Верещагина. Ну, и развитие наших традиционных локаций – Вологда, с музеем русского кружева, в том числе с Вологодским кремлем. Богатейшие духовные города, как Тотьма, небольшие поселки (Сизьма и прочие), которые уже сейчас привлекают сотни туристов, но мы работаем над тем, чтобы интенсифицировать рост в этом направлении.