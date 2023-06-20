Глава Чувашии Олег Николаев: Наши производители активно занимают те ниши, в которых раньше конкурировали с западными компаниями

Глава Республики Чувашия Олег Николаев. Фото: Андрей Минаев

- Олег Алексеевич, с какими проектами, какими идеями вы приехали на форум?

- Идей всегда много. На этом форуме мы закрепляем то, что у нас уже наработано. Это, прежде всего, вопросы взаимодействия и с корпорациями, и с регионами, с крупными финансовыми организациями по обработке данных, с компанией ВКонтакте. Наша задача – более глубоко обсудить вопросы устойчивого развития региона, экологической повестки, обеспечения замкнутого цикла жизненных процессов в разных сферах. Это обсуждение мы организуем на отдельной сессии, совместно с ТАСС и с компанией «Трансмашхолдинг». И видим здесь очень большой интерес.

Ввиду того, что устойчивое развитие – тема очень важная, это одно из поручений президента, и позволяет обеспечить очень высокие качественные характеристики реализуемых нами проектов в рамках нацпроектов, государственных программ, а самое главное, получить нужный эффект, то мы, я думаю, много почерпнем из этого обсуждения для себя. А самое главное - поймем, правильно ли мы двигаемся, и нет ли необходимости скорректировать это движение в каких-то вопросах.

- Давайте поговорим об импортозамещении. Иностранные компании уходят, ниши освобождаются. Какие из этих ниш могли бы занять производители из Республики Чувашия?

- А мы уже активно занимаем их, мы не ждем. Во-первых, это те ниши, в которых мы и так присутствовали, но, я бы так сказал, достаточно жестко конкурировали. Это, прежде всего, тракторная техника, то есть машиностроение, это электротехническая техника в части надежного энергообеспечения и строительства различных ТЭЦ, ТЭС. Мы конкурировали с такими компаниями, как Siemens, Schneider, АВВ. И здесь мы автоматически сегодня получаем преимущество и активно наращиваем свое присутствие, как я уже сказал, по тракторной технике.

Если говорить про агропромышленный комплекс, это такие составляющие, как хмель, который производится в основном в Чувашии. И мы здесь развиваем себя как центр компетенций для тех регионов, которые готовы им заняться, потому что рынок большой, 8 тысяч тонн в год нужно в России хмеля. Мы производим пока всего 225 тонн в год, и тут работы хватит для всех. Ввиду того, что технологии, инфраструктура, техника у нас есть, и мы можем масштабировать его производство, мы создали специальный научно-технический центр на базе аграрного университета, начали обучение регионов. 15 регионов уже включились в обучение, проявили интерес к этой деятельности.

Реализуем СПИК 2.0. Это производство тракторов малой и средней мощности. Выпускаем перекись водорода антрахиноновым методом в количестве 50 тысяч тонн в год. Тем самым мы полностью закроем потребности наших российских потребителей в данной продукции. Раньше перекись водорода - это была полностью зарубежная продукция.

Есть еще ряд других направлений. Прежде всего, в области халяльной продукции, потребность в которой сейчас тоже растет. Ну и, конечно же, транспортный коридор Север – Юг. Ввиду того, что мы находимся на реке Волге, здесь тоже мы видим большие перспективы.

«ТЕХНОПАРКИ – ЭТО ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ МЕСТ И МИЛЛИОНЫ НАЛОГОВЙ ПРИБЫЛИ В БЮДЖЕТ»

- Давайте поговорим о том, какие планы по развитию промышленности стоят перед регионом на ближайшие годы и более отдаленную перспективу.

- Планы развития производства – это одна из главнейших задач. Потому что это, прежде всего, рабочие места, соответственно, повышение бюджетного потенциала. Мы активно участвуем во всех программах Министерства промышленности и торговли. Я уже сказал, заключили СПИК 2.0, сейчас готовим еще один СПИК первого формата по производству оборудования и компонентов для электроэнергетики. Надеюсь, все удастся.

Активно участвуем в программах по созданию частных технопарков, два уже в этом году заканчиваем, три еще в работе, в этом году планируем начать. А это задействование имеющихся производственных площадей под малый и средний бизнес, созданной инфраструктуры. Это, конечно, большая перспектива, и только за счет этого направления мы ожидаем появление примерно около 1000 рабочих мест, ну и существенный прирост налогов в бюджет.

Далее в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития мы реализуем создание двух инвестиционных парков. В прошлом году нас поддержало правительство Российской Федерации и создало особую экономическую зону – город Новочебоксарск, где мы планируем примерно через два месяца подписать соглашение с первыми резидентами. Там 5 резидентов уже в активной фазе реализации своих проектов. Ну, и в ожидании еще несколько проектов. Я думаю, что там тоже будут очень большие, интересные проекты, которые наполнят город соответствующим содержанием и, самое главное, дадут импульс развитию многих других малых форм деятельности для их сопровождения.

Для того, чтобы обеспечить все эти процессы, мы сейчас полностью трансформируем эту работу. Два года назад мы начали систему профессионального образования, и очень здорово, что с этого года по поручению президента активно реализуется программа создания профессионалитетов. И вот как раз это для нас открывшаяся возможность подготовленной нами работы по трансформации системы профессионального образования.

Ну, и следующий из больших блоков развития промышленного производства – более глубокая переработка сельскохозяйственной продукции. Здесь мы тоже планово двигаемся, в этом году запускаем первое производство по производству чипсов. В целом у нас в отрасли сельского хозяйства на сегодняшний день реализуются в сельских районах около 150 малых проектов, которые направлены на переработку производимой сельскохозяйственной продукции. И мы их целенаправленно поддерживаем, понимая, что личные подсобные хозяйства, самозанятые, которые производят малое количество сырья, могут, таким образом, гарантировать себе нормальное планирование. Ну, а переработчики – создать новую продукцию.

«БУДЕМ СТРОИТЬ АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСА

- Олег Алексеевич, Чувашия по традиции в лидерах по количеству вводимого жилья. Есть ли у республики ресурсы, для того чтобы удержать эти лидерские позиции?

- Мы будем стараться, естественно, их удерживать. На мой взгляд, такая возможность тоже открывается. Есть поручение президента заняться активно арендным жильем, пока для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Мы в эту программу планируем войти, уже подобрали площадку, есть у нас застройщик, который владеет этой площадкой. Ну, и уже посчитали потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые готовы в ней участвовать. Если эта программа стартует, то это будет новое направление и подспорье, для того чтобы строить жилье, вернее, не снижать темпы строительства жилья и обеспечивать соответствующие показатели.

При этом у нас обеспеченность жильем достаточно высокая, и мы здесь намерены, я бы так сказал, не отставать от этих уровней. А самое главное - будем ориентироваться на потребность людей, и поддерживать тех, кто нуждается в государственной поддержке.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

- В ходе недавно прошедшего 14-го Международного экономического форума «Россия – исламский мир» вы сказали, что Чувашия готова стать пилотным регионом по использованию цифровых финансовых активов. Расскажите о том, какая в принципе в республике проводится работа по цифровизации экономики.

- В республике проводится достаточно большая работа по цифровизации, как и по всем остальным направлениям, она ведется достаточно комплексно. И мы, прежде чем цифровать тот или иной процесс, проводим глубинный анализ того, как сам процесс организован, нет ли там лишних элементов, нет ли необходимости его по-иному организовать. Для этого мы используем проект «Эффективный регион» «Росатома». За два года мы выявили более 530 тысяч человеко-часов, которые в принципе не нужны - это колоссальный объем времени и ресурсов. Конечно, в деньгах это тоже можно оценить, это более сотни миллионов рублей экономия. После того как мы эту работу провели, перепрописали процесс, дальше ставим его на цифровую основу. Таким образом, получается реальная цифровая трансформация деятельности, прежде всего управления, государственных органов. Далее мы эту практику распространяем на подведомственные организации. Ну, и как консалтинг ведем соответствующую работу для любых организаций. Мы создали специальный центр компетенций, который организовывает эту работу. Ну, и соответствующим образом дальше, как я уже сказал, цифруем.

Кроме того, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики (это в рамках 10 регионов с наихудшими показателями социально-экономического развития) мы, реализовав проект в 2020 году, в 2021-м вышли с инициативой, добавили к пяти утвержденным направлениям шестое, именно по цифровизации. И за счет средств индивидуальной программы мы сегодня обеспечили цифровыми государственными информационными ресурсами строительную отрасль по важнейшим направлениям, как по управлению коммунальным хозяйством, так и по организации и надзору за строительной деятельностью.

Мы решили пойти еще дальше и создали новый формат работы, который называется «Цифровой энергоэффективный район». В чем он заключается? Мы создали цифровой двойник энергосистемы конкретного микрорайона, и за счет вот такого дистанционного управления системой энергообеспечения нам удается сбалансировать и, скажем так, расшивать точки напряжения по балансу электроэнергетики. А самое главное, очень оперативно реагировать на инциденты нарушения энергосистемы без ущерба для потребителей – они этого даже не чувствуют. Бригада не ищет точки повреждений, а выезжает точно на место аварии и очень быстро устраняет неполадки, уже понимая характер повреждений.

Такие проекты уже есть, и в целом мы движемся, на мой взгляд, достаточно уверенно, динамично, и намерены эту динамику только наращивать.