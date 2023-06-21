Анекдоты: Тянет старик рыбак сеть из сине моря, тянет, тянет... А ему говорят: «Сеть недоступна»

- Мужчина, что вы надо мной нависаете?!
- Я же вас не касаюсь!
- Вы мне ауру мнете!
* * *
Спортсменов необходимо посылать в Магадан, чтобы видели, как добывается золото.
* * *
Находишь божью коровку... Любуешься, как она щекочет твою руку...
Находишь таракана - шмяк тапкой...
И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения.
* * *
Хочу жить в России, которую показывают в сериалах, где продавец обуви живет в двухъярусной квартире, а физрук катается на «Гелендвагене».
* * *
- Скажите, а сосиски поступили?
Продавщица:
- Поступили.
Женщина, отвешивая сыну подзатыльник:
- Видишь, даже сосиски поступили!
* * *
- А вот мой муж наутро после праздников выходит на балкон и там просто глубоко дышит в течение получаса. Заходит свежачком. Ни разу не подвело!
- Да у него просто там чекушка спрятана.
* * *
- Выходи за меня замуж! Будешь жить, как в раю!
- Это как? Буду ходить голая, босая и жрать только яблоки?..
* * *
Выкуп невесты закончился после фразы жениха: «Кто пять тыщ по сотке разобьет?»
* * *
Свитер - это такая теплая шерстяная одежда, которую надевает ребенок, когда холодно его маме.
* * *
- Эй, друг, просыпайся! Обеденный перерыв уже!
- Идите без меня - я сегодня без обеда поработаю.
* * *
В прошлом году на 8 Марта подарил жене стиральную машину, в этом - посудомоечную, планировал на день рождения подарить мультиварку, но задумался: а не слишком ли много времени у нее будет, чтобы пилить меня?
* * *
- Почему ты плачешь?
- Тараканы замучили, и я купила прибор, который из дому выгоняет паразитов.
- И что?
- Тараканам все равно, а муж ушел...
* * *
Оказывается, что Малевич - это не фамилия автора «Черного квадрата», а прозвище.
* * *
Реверс-инжиниринг по-русски: чипы из подбитой натовской военной техники будут устанавливать в стиральные машины.
* * *
- Дураки всегда найдутся!
- Сейчас модно говорить «энтузиасты».
- Ага, у нас теперь две проблемы - энтузиасты и рельеф...
* * *
Когда идете на свидание вслепую, не забудьте собаку-поводыря.
* * *
Чапаев - Петьке:
- Ты, Петька, не смотри, что я твой командир, ты не стесняйся! Я сижу чай пью - и ты заходи, садись, чай пей! Я сижу водку пью, шашлыком закусываю - и ты заходи, чай пей!