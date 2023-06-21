Анекдоты: Тянет старик рыбак сеть из сине моря, тянет, тянет... А ему говорят: «Сеть недоступна»

- Мужчина, что вы надо мной нависаете?!

- Я же вас не касаюсь!

- Вы мне ауру мнете!

* * *

Спортсменов необходимо посылать в Магадан, чтобы видели, как добывается золото.

* * *

Находишь божью коровку... Любуешься, как она щекочет твою руку...

Находишь таракана - шмяк тапкой...

И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет значения.

* * *

Хочу жить в России, которую показывают в сериалах, где продавец обуви живет в двухъярусной квартире, а физрук катается на «Гелендвагене».

* * *

- Скажите, а сосиски поступили?

Продавщица:

- Поступили.

Женщина, отвешивая сыну подзатыльник:

- Видишь, даже сосиски поступили!

* * *

- А вот мой муж наутро после праздников выходит на балкон и там просто глубоко дышит в течение получаса. Заходит свежачком. Ни разу не подвело!

- Да у него просто там чекушка спрятана.

* * *

- Выходи за меня замуж! Будешь жить, как в раю!

- Это как? Буду ходить голая, босая и жрать только яблоки?..

* * *

Выкуп невесты закончился после фразы жениха: «Кто пять тыщ по сотке разобьет?»

* * *

Свитер - это такая теплая шерстяная одежда, которую надевает ребенок, когда холодно его маме.

* * *

- Эй, друг, просыпайся! Обеденный перерыв уже!

- Идите без меня - я сегодня без обеда поработаю.

* * *

В прошлом году на 8 Марта подарил жене стиральную машину, в этом - посудомоечную, планировал на день рождения подарить мультиварку, но задумался: а не слишком ли много времени у нее будет, чтобы пилить меня?

* * *

- Почему ты плачешь?

- Тараканы замучили, и я купила прибор, который из дому выгоняет паразитов.

- И что?

- Тараканам все равно, а муж ушел...

* * *

Оказывается, что Малевич - это не фамилия автора «Черного квадрата», а прозвище.

* * *

Реверс-инжиниринг по-русски: чипы из подбитой натовской военной техники будут устанавливать в стиральные машины.

* * *

- Дураки всегда найдутся!

- Сейчас модно говорить «энтузиасты».

- Ага, у нас теперь две проблемы - энтузиасты и рельеф...

* * *

Когда идете на свидание вслепую, не забудьте собаку-поводыря.

* * *

Чапаев - Петьке:

- Ты, Петька, не смотри, что я твой командир, ты не стесняйся! Я сижу чай пью - и ты заходи, садись, чай пей! Я сижу водку пью, шашлыком закусываю - и ты заходи, чай пей!