Выставка, которую можно увидеть только в Нижнем Новгороде и больше пока нигде

Фото: Екатерина Спехова

В формировании экспозиции, где представлена не только живопись, но и графика, декоративно-прикладное и народное искусство, а также театральные костюмы, принимали участие специалисты Русского музея, Третьяковской галереи, Российского национального Музея Музыки (Москва) и Нижегородского государственного художественного музея.

Фото: Екатерина Спехова

Посетители выставки увидят чудесное произведение Виктора Михайловича Васнецова «Ковер-самолет» из собрания НГХМ, его знаменитые полотна «Витязь на распутье» и «Баян» из коллекции Государственного Русского музея, а также картины «Иван-царевич на Сером Волке», «Снегурочка» и «Царевна-лягушка» из собрания Третьяковской галереи.

Фото: Екатерина Спехова

Также на выставке представлены полотна Николая Рериха на тему русских былин из коллекции Русского музея, картина Ильи Репина «Садко», большое полотно Михаила Врубеля «Тридцать три богатыря» и его же эскиз к картине «Царевна-лебедь». Помимо этого посетители экспозиции увидят графические листы Ивана Билибина.

Заместитель Губернатора Нижегородской области Олег Беркович считает выставку фантастической удачей для Нижнего Новгорода.

Фото: Екатерина Спехова

«Когда мы смотрим на «Снегурочку» Васнецова или «Витязя на распутье» на нас накатывает волна детских воспоминаний. Потому что все эти шедевры русской живописи у нас в подкорке, это наш культурный код. Картины являются продолжением детских воспоминаний. Мы видели их сотни раз в учебниках и на коробках конфет, даже на настенных коврах. Совершенно новый теплый опыт — увидеть это вживую. Большая удача для нижегородцев и всех посетителей музея. Рекомендую успеть увидеть ее до 13 августа», – посоветовал Олег Беркович.

Фото: Екатерина Спехова

Выставка «Художник и сказка» организована в рамках Национального проекта «Культура», что подразумевает особую ответственность, особый масштаб и престиж. С максимальным размахом тему русских сказок представляет на выставке Государственный Русский музей. В Нижний Новгород доставлены почти 100 произведений его коллекции.

Во время открытия выставки Генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова призналась, что идея выставки родилась в Нижнем Новгороде около года назад во время одного из выставочных мероприятий.

Фото: Екатерина Спехова

«Те вещи, которые вы здесь увидите, не так часто покидают стены музеев и не являются частыми участниками выставок. Ну, а вместе, в таком соединении, как это сделано в Нижнем Новгороде, наверное, не было никогда. Поэтому выставка не только масштабна и грандиозна, она уникальна и ее можно увидеть только в Нижнем Новгороде и больше пока нигде», – подчеркнула Алла Манилова.

Фото: Екатерина Спехова

Она напомнила об огромном значении русской сказки для формирования мировоззрения детей.

«Русская сказка объединяет для маленького ребенка, начинающего познавать жизнь, искусство слово и изобразительное искусство. Они абсолютно сливаются, ровно, как и в теме Пушкина. Вспомните Илью Муромца, Алешу Поповича, Добрыню Никитича. Мы называем имена этих сказочных персонажей, но никто из нас не домысливает, как они выглядят, нам в голову не придет рисовать собственные образы. Раз и навсегда в нашем сознании образ Васнецова. И для нас это, как фотография. Мы знаем, как выглядит Алеша Попович. Потому что Васнецов вошел в нашу жизнь тогда, когда мы не умели читать, а могли смотреть картинки», – рассказала о большом воспитательном значении сказок Алла Манилова.

Фото: Екатерина Спехова

Она убеждена, что русская сказка была, есть и будет во все века источником пониманием нашего культурного кода, нашего национального характера, в котором всегда есть опора на справедливость, на правду. В котором есть сострадание, милосердие и вера в то, что дает нам русская сказка – то, что добро побеждает зло.

Фото: Екатерина Спехова

Герои русских народных сказок неизменно играли важную роль и в творчестве мастеров декоративно-прикладного искусства. Скульптурная миниатюра представлена на выставке произведениями крупнейших центров художественного фарфора Москвы и Петербурга. Своеобразие и неповторимость художественного воплощения темы сказки показана на выставке и на примере творчества ведущих мастеров палехской миниатюры, глиняной дымковской и деревянной игрушки.

Фото: Екатерина Спехова

В экспозиции представлены даже театральные костюмы сказочных героев.

«Уверен, что этот проект удивит своим уровнем и масштабом. Особенно отрадно, что интересен он будет не только взрослым ценителям искусства, но и детям. Мы всегда рады видеть в своих стенах юных посетителей, семьи, молодежь. Выставка «Художник и сказка» - прекрасный повод вспомнить о том, как многим мы можем гордиться, как многое мы можем ценить и передавать следующим поколениям», - подчеркнул генеральный директор НГХМ Роман Жукарин.

Фото: Екатерина Спехова

Выставка будет открыта до 13 августа в НГХМ | Русское искусство (Кремль, 3). Билеты доступны, в том числе, и по Пушкинской карте.