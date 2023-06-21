Россияне поделились своими историями о самых необычных подработках

Вопрос дня: А у вас какая самая необычная подработка была? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юрий Куклачев, народный артист России, худрук Театра кошек:

- Я в ПТУ уже получал стипендию в 30 рублей и, подрабатывая в издательстве «Молодая гвардия» печатником, еще 25 рублей имел, а у отца зарплата была ненамного больше - 70. Получил я и одну разовую подработку - на киностудии «Мосфильм», где снимали «Неуловимых мстителей». Вернее, два раза туда съездил для участия в массовке. И понял, что мне это не годится. Торчишь там весь день ради 5 минут съемки, а потом оператор начинает орать, что пленка кончилась.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Лучшая разовая подработка была у меня в городе Ногинске, где я разгружал вагон с водкой. Меня там научили, что это целое искусство - нести ящики на бедрах. Я думал: фигня какая. А оказалось, каторжная пахота без обеда. Наш бригадир с синюшным лицом сказал: ну что, возьмем пацана? И научил: главное в профессии грузчика - не сила, а умение. В уголочке склада стояло ведро - туда через марлю сбрасывали битые бутылки с водкой. И рядом кружка... В итоге получил 10 рублей, это конец 70-х.

Игорь Трунов, президент Союза адвокатов России:

- Всегда надо иметь две профессии. На станции Товарная-Павелецкая за оплату наличными я цемент разгружал. Позвоночник помнит до сих пор. А в нескольких вузах мастер-классы проводил - голова тоже помнит.

Олег Шеин, вице-президент Конфедерации труда России:

- У меня была повышенная стипендия, и в студенческие годы я не подрабатывал. Зато потом читал разовые лекции по краеведению и по социальным вопросам в Астрахани и в Карелии. И они имели успех.

Юрий Энтин, поэт-песенник:

- В 90-е мне подвернулась бабушка, соседка моего друга, и попросила, чтобы мы с Крылатовым подарили песню ее 6-летней внучке на день рождения. Я сказал, что, конечно, напишу слова, но надо бы еще и Крылатову позвонить. Так вот, эта женщина ему дозвонилась и убедила Женю! И ее внучка записала нашу песню, причем очень неплохо ее спела. А мы с Крылатовым получили по 3 тысячи долларов от любящей бабушки. В 90-е это были отличные деньги, особенно с учетом того, что «Союзмультфильм» тогда не брал мои песни.

Роман Худяков, экс-депутат Госдумы:

- Я из Тирасполя приехал в Питер в начале 2000-х, помотался там недельку и подался на Московский вокзал. Разгружал там сахар и пшеницу. И за две недели заработал больше, чем за несколько месяцев на родине, в Тирасполе. Деньги выдали наличными, не обманули. Но тогда я понял, что Питер - дорогой город.

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