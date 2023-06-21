Как много собак развелось по стране! От них перепало сегодня и мне

- Не ругайте собак за грехи! Посвящайте им лучше стихи! Фото: Shutterstock

Я шел по Мясницкой с душой нараспашку - о, как хорошеет летом Москва! - и вдруг наступил на собачью какашку (ей час был от силы, ну, может быть, два). Гонимый известным весьма ароматом, я вспомнил одну популярную мать и начал лихим и забористым матом крыть чью-то собаку (точней, проклинать).

Я шаркал подошвой, как будто в горячке, слюной ядовитой давясь в кураже и всем своим сердцем желая собачке как можно скорее сдохнуть уже.

Хотя понимал, что она в это время лежит на коленях хозяйки своей - и та ей целует лохматое темя и нежно, как птица, щебечет над ней:

- Ах эти клычки и причудливый носик!.. А шерстка! А хвост! А слюнявый язык!

Как жаль, что такой положительный песик говно убирать за собой не привык.

Нелепо стихи посвящать экскрементам, но надо же пса наказать как-нибудь.

Признать, например, иностранным агентом, позорный значок повесив на грудь. Или внести в санкционные списки и исключить на весь год из меню собачьи консервы, сыр и сосиски (и игры с мячом истребить на корню). И надо надеть, чтобы не было вони, собаке подгузник, причем не один. И чтобы гуляла она на балконе, «Смекты» наевшись и «Линекса», блин.

Дорогой опасной и очень суровой я, приняв как будто помоев ушат, шагал, угнетенный, уже по Садовой.

И вижу, вдруг вижу - сто баксов лежат!

Не чья-то кредитка, не камни, не слитки, не пачка рублей в водосточной трубе, сто баксов, сто баксов лежали на плитке и ждали, пока я возьму их себе.

А я недоволен был чьей-то собакой.

О, бобик несчастный, прости, старина!

Побольше гуляй! И, пожалуйста, какай!..

У нас как-никак правовая страна.

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