Всех кандидатов в президенты США готов порвать Терминатор: Шварценеггер сделал неожиданное заявление

Арни был бы не прочь расправиться со своими политическими оппонентами по-киношному. Фото: Кадр из фильма

75-летняя легенда Голливуда Арнольд Шварценеггер в интервью журналу People посетовал, что не может баллотироваться в президенты США в 2024 году. А очень хотел бы!

«Я так отчетливо вижу, как я смог бы выиграть эти выборы», - без тени сомнения заявил киношный Терминатор, уверенный в том, что порвал бы всех своих соперников. Включая Дональда Трампа, которого он совсем не жалует.

Да вот незадача: самому Шварценеггеру путь в Белый дом заказан, поскольку по американской конституции кандидат должен быть рожден на территории США. А Арнольд - эмигрант из Австрии, приехавший в Штаты 46 лет назад и получивший гражданство страны только в 1983-м.

Впрочем, политическую карьеру в США наряду с голливудской он уже сделал - в начале нынешнего века семь лет губернаторствовал в Калифорнии, представляя республиканскую партию. На этом поприще отметился разными скандалами. Самым громким стал развод Арнольда с супругой Марией Шрайвер после 25 лет брака. Выяснилось, что губернатор изменял жене с домработницей и та родила от него сына.

Но эти «мелочи» Шварценеггера не смущают. Ведь он, как и Сильвио Берлускони, собирается жить вечно! Шварц признался, что тренируется каждый день, плавает и ездит на велосипеде. Не забывает и про шоу-бизнес, ведь это важная часть его жизни.

«Я люблю все, что я делаю. Пенсия - не для меня. Мой план - жить вечно, и пока он реализовывается хорошо», - заявил Шварценеггер.