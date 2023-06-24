Дерзкие вырезы ГлюкоZы и открытое бикини Самойловой: Звезды показали яркие фото в купальниках

ГлюкоZа предпочитает закрытые модели. Фото: СОЦСЕТИ

Как известно, моду задают знаменитости. Но далеко не все из них сами понимают, что им идет, а что нет. Вместе со стилистами «Комсомолка» разобрала пляжные наряды звезд, чтобы найти секрет идеального купальника.

Ксения Собчак

Ксения редко выкладывает в соцсети фото в купальниках и нижнем белье. Видимо, поддерживает имидж деловой дамы. Но от трендов не отстает.

Спортивный и яркий топ Ксении Собчак с контрастными бретелями - однозначно, тренд! Фото: СОЦСЕТИ

- Это купальник в стиле ретрошик, - комментирует наряд Собчак стилист Дарья Заузолкова. - Топ спортивный и яркий, контрастные бретели. Но при этом мини-бикини. Однозначно, тренд!

Евгения Медведева

Еще одна спортсменка, успевшая погреть косточки на пляже в этом году, - фигуристка Евгения Медведева. Соломенная шляпка и нежно-зеленый купальник сделали из нее настоящую девочку, правда, уверяют наши эксперты, такие модели устарели.

- Трусики на низкой посадке уже неактуальны. Даже хорошую фигуру они не красят визуально - удлиняют тело, укорачивают ноги и делают попу маленькой. Выбирайте высокую посадку, и будет вам счастье, - заключает Диана Косичкина.

Купальник Евгении Медведевой вышел из моды. Фото: СОЦСЕТИ

А вот цвет самого купальника нашим экспертам понравился.

- Пастельные оттенки придают образу романтичности и нежности. Это трендовый вариант, - дополняет Дарья Заузолкова.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка успела поделиться фотографиями из солнечного Дубая. На снимках красавица со спортивной фигурой позирует в черном купальнике. Черный - это, казалось бы, пляжная классика, но про сам фасон забывать не стоит. Хоть асимметрия сейчас и в моде, Алина, по мнению стилиста, выбрала не самый удачный вариант.

Черный - это, казалось бы, пляжная классика, но про фасон Алине Загитовой забывать не стоило.

- Он выглядит немного незаконченно и непонятно. В области плавок большой мешок, вторая лямка у лифа потерялась. Если тут должна быть асимметрия, то лямку стоило сделать толще и идти от линии проймы, - отмечает Дарья Заузолкова.

Ольга Бузова

Поющая телеведущая выставляет в соцсетях фото в купальниках круглый год. Такому ассортименту позавидуют даже некоторые магазины. С цветами Бузова экспериментирует как только можно. Например, в гардеробе певицы есть купальник ярко-желтого оттенка.

- Купальники в неоновых тонах - один из главных трендов этого лета. У Ольги бикини из гофрированной ткани. Она многим подходит, так как подстраивается под фигуру и подчеркивает все достоинства, - рассказала «КП» стилист Дарья Заузолкова.

Купальники в неоновых тонах - один из главных трендов этого лета. Фото: СОЦСЕТИ

- Что касается кислотных оттенков, как желтый в данном случае, то я бы выбрала что-то более благородное. Сама же модель этого купальника вполне актуальна, - считает стилист, имиджмейкер Диана Косичкина.

Другие купальники Оли стилисты не оценили: на их взгляд, модели выглядят слишком дешево. Еще бы! Попробуй скупить столько пляжных нарядов.

ГлюкоZа

Фигуре 37-летней Натальи Чистяковой-Ионовой можно только позавидовать. Такое тело грех не принарядить в лучший купальник. ГлюкоZа предпочитает именно закрытые модели. Но это не значит, что ей не удается привнести в образ немного «перчинки». В этом певице помогают разрезы на купальниках и глубокое декольте.

- Слитные купальники подходят любому типу фигуры, поэтому актуальны и в этом сезоне. Их также можно использовать как боди и носить с брюками, юбками или джинсами, - отмечает стилист Диана Косичкина. - Модели с разрезами смотрятся очень пикантно, но при этом не вульгарно. Загорать в таких купальниках может быть проблематично, так как останутся следы. А вот произвести впечатление на пляже - запросто!

Оксана Самойлова

Кто уж точно знает толк в пикантности - так это супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова. Как уверяет сама красавица, восстановить фигуру после рождения четырех детей оказалось для нее не проблемой. Впрочем, это за нее говорят и купальники. Закрытые наряды - точно не для Оксаны. Блогершу на пляже скорее встретишь в том, что бабушки у подъездов называют веревочками.

Оксана Самойлова точно знает толк в пикантности. Фото: СОЦСЕТИ

- Она часто выбирает максимально открытые купальники. Возможно, это даже стринги. Но мини-бикини сейчас уже неактуальны и выглядят неуместно, а порой и пошло, - отмечает модный эксперт.

Ксения Бородина

Как оказалось, именно телеведущая больше всего соответствует модным трендам.

Именно Ксения Бородина больше всего соответствует модным трендам. Фото: СОЦСЕТИ

- Зеленый купальник с трусиками на высокой посадке отлично корректирует фигуру и делает ее приближенной к песочным часам. Эта модель купальника уже считается базовой и будет актуальна долгое время. Образ получился стильным за счет красивого насыщенного оттенка купальника и солнечных очков с белой оправой, - отмечает стилист Дарья Заузолкова.

Ирина Безрукова

Модным пляжным образом недавно похвастала Ирина Безрукова. С поклонниками в соцсетях она поделилась своей находкой - голубым слитным купальником с длинными рукавами. Только вот, как говорят эксперты, на пляж в таком вряд ли стоит отправляться.

На пляж в таком купальнике Ирине Безрукой вряд ли стоит отправляться. Фото: СОЦСЕТИ

- Это больше похоже на купальник для синхронного плавания. Наверное, на соревнованиях это было бы уместно, но точно не на пляже. Если хочется чего-то яркого и интересного, лучше выбирайте актуальные купальники, например, с воланами и цветами. Они смотрятся очень элегантно и подойдут любому типу фигуры, - советует стилист Диана Косичкина.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Даешь барби-розовый и лавандовый

- Базовой моделью в вашем гардеробе может стать белый купальник в минималистичном слитном варианте или в раздельном, - поясняет Диана Косичкина. - Изюминку в образ могут добавить разрезы или вырезы на талии. Это сейчас в тренде. Еще одним украшением образа, более нежным, могут стать воланы или цветы. Что касается оттенков, то в этом сезоне актуальные цвета - это барби-розовый, голубой, лаванда и кофейный.