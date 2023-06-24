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Звезды24 июня 2023 1:00

Дерзкие вырезы ГлюкоZы и открытое бикини Самойловой: Звезды показали яркие фото в купальниках

Самые модные купальники этого лета демонстрируют российские знаменитости
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
ГлюкоZа предпочитает закрытые модели.

ГлюкоZа предпочитает закрытые модели.

Фото: СОЦСЕТИ

Как известно, моду задают знаменитости. Но далеко не все из них сами понимают, что им идет, а что нет. Вместе со стилистами «Комсомолка» разобрала пляжные наряды звезд, чтобы найти секрет идеального купальника.

Ксения Собчак

Ксения редко выкладывает в соцсети фото в купальниках и нижнем белье. Видимо, поддерживает имидж деловой дамы. Но от трендов не отстает.

Спортивный и яркий топ Ксении Собчак с контрастными бретелями - однозначно, тренд!

Спортивный и яркий топ Ксении Собчак с контрастными бретелями - однозначно, тренд!

Фото: СОЦСЕТИ

- Это купальник в стиле ретрошик, - комментирует наряд Собчак стилист Дарья Заузолкова. - Топ спортивный и яркий, контрастные бретели. Но при этом мини-бикини. Однозначно, тренд!

Евгения Медведева

Еще одна спортсменка, успевшая погреть косточки на пляже в этом году, - фигуристка Евгения Медведева. Соломенная шляпка и нежно-зеленый купальник сделали из нее настоящую девочку, правда, уверяют наши эксперты, такие модели устарели.

- Трусики на низкой посадке уже неактуальны. Даже хорошую фигуру они не красят визуально - удлиняют тело, укорачивают ноги и делают попу маленькой. Выбирайте высокую посадку, и будет вам счастье, - заключает Диана Косичкина.

Купальник Евгении Медведевой вышел из моды.

Купальник Евгении Медведевой вышел из моды.

Фото: СОЦСЕТИ

А вот цвет самого купальника нашим экспертам понравился.

- Пастельные оттенки придают образу романтичности и нежности. Это трендовый вариант, - дополняет Дарья Заузолкова.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка успела поделиться фотографиями из солнечного Дубая. На снимках красавица со спортивной фигурой позирует в черном купальнике. Черный - это, казалось бы, пляжная классика, но про сам фасон забывать не стоит. Хоть асимметрия сейчас и в моде, Алина, по мнению стилиста, выбрала не самый удачный вариант.

Черный - это, казалось бы, пляжная классика, но про фасон Алине Загитовой забывать не стоило.

Черный - это, казалось бы, пляжная классика, но про фасон Алине Загитовой забывать не стоило.

- Он выглядит немного незаконченно и непонятно. В области плавок большой мешок, вторая лямка у лифа потерялась. Если тут должна быть асимметрия, то лямку стоило сделать толще и идти от линии проймы, - отмечает Дарья Заузолкова.

Ольга Бузова

Поющая телеведущая выставляет в соцсетях фото в купальниках круглый год. Такому ассортименту позавидуют даже некоторые магазины. С цветами Бузова экспериментирует как только можно. Например, в гардеробе певицы есть купальник ярко-желтого оттенка.

- Купальники в неоновых тонах - один из главных трендов этого лета. У Ольги бикини из гофрированной ткани. Она многим подходит, так как подстраивается под фигуру и подчеркивает все достоинства, - рассказала «КП» стилист Дарья Заузолкова.

Купальники в неоновых тонах - один из главных трендов этого лета.

Купальники в неоновых тонах - один из главных трендов этого лета.

Фото: СОЦСЕТИ

- Что касается кислотных оттенков, как желтый в данном случае, то я бы выбрала что-то более благородное. Сама же модель этого купальника вполне актуальна, - считает стилист, имиджмейкер Диана Косичкина.

Другие купальники Оли стилисты не оценили: на их взгляд, модели выглядят слишком дешево. Еще бы! Попробуй скупить столько пляжных нарядов.

ГлюкоZа

Фигуре 37-летней Натальи Чистяковой-Ионовой можно только позавидовать. Такое тело грех не принарядить в лучший купальник. ГлюкоZа предпочитает именно закрытые модели. Но это не значит, что ей не удается привнести в образ немного «перчинки». В этом певице помогают разрезы на купальниках и глубокое декольте.

- Слитные купальники подходят любому типу фигуры, поэтому актуальны и в этом сезоне. Их также можно использовать как боди и носить с брюками, юбками или джинсами, - отмечает стилист Диана Косичкина. - Модели с разрезами смотрятся очень пикантно, но при этом не вульгарно. Загорать в таких купальниках может быть проблематично, так как останутся следы. А вот произвести впечатление на пляже - запросто!

Оксана Самойлова

Кто уж точно знает толк в пикантности - так это супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова. Как уверяет сама красавица, восстановить фигуру после рождения четырех детей оказалось для нее не проблемой. Впрочем, это за нее говорят и купальники. Закрытые наряды - точно не для Оксаны. Блогершу на пляже скорее встретишь в том, что бабушки у подъездов называют веревочками.

Оксана Самойлова точно знает толк в пикантности.

Оксана Самойлова точно знает толк в пикантности.

Фото: СОЦСЕТИ

- Она часто выбирает максимально открытые купальники. Возможно, это даже стринги. Но мини-бикини сейчас уже неактуальны и выглядят неуместно, а порой и пошло, - отмечает модный эксперт.

Ксения Бородина

Как оказалось, именно телеведущая больше всего соответствует модным трендам.

Именно Ксения Бородина больше всего соответствует модным трендам.

Именно Ксения Бородина больше всего соответствует модным трендам.

Фото: СОЦСЕТИ

- Зеленый купальник с трусиками на высокой посадке отлично корректирует фигуру и делает ее приближенной к песочным часам. Эта модель купальника уже считается базовой и будет актуальна долгое время. Образ получился стильным за счет красивого насыщенного оттенка купальника и солнечных очков с белой оправой, - отмечает стилист Дарья Заузолкова.

Ирина Безрукова

Модным пляжным образом недавно похвастала Ирина Безрукова. С поклонниками в соцсетях она поделилась своей находкой - голубым слитным купальником с длинными рукавами. Только вот, как говорят эксперты, на пляж в таком вряд ли стоит отправляться.

На пляж в таком купальнике Ирине Безрукой вряд ли стоит отправляться.

На пляж в таком купальнике Ирине Безрукой вряд ли стоит отправляться.

Фото: СОЦСЕТИ

- Это больше похоже на купальник для синхронного плавания. Наверное, на соревнованиях это было бы уместно, но точно не на пляже. Если хочется чего-то яркого и интересного, лучше выбирайте актуальные купальники, например, с воланами и цветами. Они смотрятся очень элегантно и подойдут любому типу фигуры, - советует стилист Диана Косичкина.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Даешь барби-розовый и лавандовый

- Базовой моделью в вашем гардеробе может стать белый купальник в минималистичном слитном варианте или в раздельном, - поясняет Диана Косичкина. - Изюминку в образ могут добавить разрезы или вырезы на талии. Это сейчас в тренде. Еще одним украшением образа, более нежным, могут стать воланы или цветы. Что касается оттенков, то в этом сезоне актуальные цвета - это барби-розовый, голубой, лаванда и кофейный.

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