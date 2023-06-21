Военная спецоперация на Украине 21 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Боевая работа экипажей вертолетов Ми-28н в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 июня 2023 года.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь пытались наступать на трех направлениях. Речь идет об южнодонецком, запорожском и донецком. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские разведчики показали видео с уничтоженной техникой Вооруженных сил Украины в постоянно обстреливаемой зоне на Авдеевском направлении. На кадрах запечатлены несколько бронемашин производства стран НАТО, а также американская БМП Bradley.

Российский танк успешно провел бой с тремя танками ВСУ при штурме опорного пункта. Командир экипажа получил ранение, но продолжил бой.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю понесли значительные потери в личном составе и технике на Луганском направлении. По его данным, российские войска уничтожили более 2,3 тысяч украинских военных и наемников.

Pасчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» сдержал Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике, уничтожив скопление противника в районе Белогоровки.

Вооруженные силы Украины намерены использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории Российской Федерации. Такое заявление сделал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. Ответом на атаки российских территорий станут удары по центрам принятия решений на Украине, уточнил министр.

Российский военный Андрей Кравцов получил премию в миллион рублей за уничтожение Leopard. Это первый оглашённый факт выдачи премии за уничтоженные танки Leopard.