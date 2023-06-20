«Можете поверить, что ей 81?»: Вера Алентова поразила внешним видом на свадьбе внука

Вера Алентова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В семье Юлии Меньшовой случилось радостное событие: ее сын Андрей Гордин женился. Наследник актерской династии ожидаемо выбрал в жены актрису – звезду сериала «Триггер» Марию Кукушкину. Почетной гостьей бракосочетания стала 81-летняя бабушка жениха Вера Алентова. В соцсетях Юлия Меньшова поделилась кадрами церемонии и показала свою знаменитую маму.

«Можете поверить, что этой женщине 81 год? А между тем - это факт. И у нее сегодня женился внук. Мой сын. Я теперь - свекровь. Так-то!» - поделилась новостью Меньшова.

Вера Алентова в день свадьбы внука действительно выглядела сногсшибательно - лет на 20 моложе своего возраста по паспорту. Звезда фильма «Москва слезам не верит» появилась в ЗАГСе в длинном платье в горошек, элегантной шляпке и туфлях на невысоком каблуке.

Вера Алентова на свадьбе внука. Фото: соцсети.

Хотя ранее Юлия Меньшова не делилась подробностями о будущей свадьбе сына, судя по всему, она одобряет и поддерживает выбор Андрея. Мария Кукушкина нашла подход к сердцам всех членов знаменитой семьи. Юлия и ее близкие с нетерпением ждали того дня, когда Андрей и Маша свяжут себя узами брака.

Сын актеров Юлии Меньшовой и Игоря Гордина сделал предложение 27-Марии осенью прошлого года. 16 мая они сообщили о помолвке, а спустя месяц уже поженились. Молодожены пригласили на свадьбу только самых близких людей. Церемония состоялась в одном из столичных ЗАГСов.

- Сегодня женюсь на этой красивой и смешной девчонке, - рассказал Андрей в соцсетях, опубликовав фото невесты.

Сын Юлии Меньшовой женился на звезде «Триггера» Марии Кукушкиной. Фото: соцсети.

Внук Веры Алентовой пошел по стопам своих знаменитых предков и окончил Школу-студию МХАТ. Кроме того, он изучал режиссуру в Московской школе нового кино. Сейчас молодой человек больше известен как актер дубляжа. Его избранница Мария Кукушкина закончила Ярославский государственный театральный институт. Актриса сыграла в сериалах «Контейнер», «Беспринципные», «Триггер» и в других проектах. Предложение руки и сердца Андрей сделал спустя четыре года отношений.