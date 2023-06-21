Уехавшая в США мать четверых детей Светлана Малькова рассказала, как она выживает за океаном

Светлана Малькова перевезла в США троих детей. Фото: соцсети.

Светлана Малькова обрела всенародную известность после своего участия в ток-шоу: 40-летняя художница заявила, что ее мужа Романа Малькова увела актриса-разлучница Анастасия Макеева. Супруг-строитель ремонтировал дачу звезды и не устоял перед ее чарами. Даже четверо детей, которых ему родила Светлана, не смогли остановить Романа от ухода из семьи.

Светлана после развода решила попытать счастья за океаном. Весной прошлого года она эмигрировала в США. Без денег и легальных документов, по туристической визе она незаконно вывезла детей из Словении, где жила на момент развода, и поселилась в Сиэтле. Первые месяцы женщина с тремя детьми (старший сын остался с отцом и мачехой Анастасией Макеевой в Москве) провела в социальном приюте для семей, находящихся в кризисной ситуации.

Затем семья сменила место жительства. Новая квартира – тоже социальное жилье, то есть Мальковых из нее могут попросить в любой момент, но немного получше: у каждого из детей там есть своя комната.

В соцсетях Светлана рассказала, как она зарабатывает на жизнь в Штатах. Основной источник доходов матери-одиночки - пособия от американских властей и помощь неравнодушных людей. Кроме того, после переезда в новый дом женщина устроилась работать уборщицей в клининговую службу.

«После переезда из дома-убежища я пошла в клининг. Это тяжелая работа — убирать дома и квартиры. Поясница болела месяц. Но я получала удовольствие от этой работы. Мы общались с девчонками. Но я очень довольна, что была в клининге месяца два. Такой опыт помогает человеку расти. Не нужно бояться работы. Я знаю, что все успешные люди проходили и клининг, и мытье машин… Вас никогда не поставят на должность директора, если вы не пройдете „грязную“ работу», - делилась Светлана.

Старший сын Мальковых остался в Москве с отцом и мачехой Анастасией Макеевой. Фото: соцсети.

Кроме того, Малькова окончила курсы и теперь может проводить бьюти-процедуры.

«Я могу делать процедуры различные. Сейчас дальше пойду учиться. У меня в 40 лет открылось желание куда-то стремиться. Учу испанский и английский языки. У меня рвение к учебе. Вы не пропадете. Не нужно изо всех сил держаться за мужчину. Он не сделает вас счастливой. Десять процентов счастья вам приносит мужчина, девяносто - вы сами», - считает Малькова.

Роман после развода не платил алименты, и Светлана добивалась выплат через суд. Потом мать-одиночка запретила детям просить деньги у отца.

«Дети постоянно просили у папы подачки. Пять евро и так далее. В один момент я сказала: „Все. Хватит. Не надо эти подачки просить“. Почему? Потому что у любого человека опускается самооценка, он будет привыкать к мысли, что все время нет денег. Я так не люблю», - говорила Малькова.

Светлана воспитывает троих детей - Анну, Александра и Акима. В Словении она давала уроки рисования. Во время пандемии ее бизнес серьезно пострадал. Муж уехал на заработки в Россию и там влюбился в актрису Анастасию Макееву. Пара поженилась в 2021 году.

После отъезда соперницы в Америку Анастасия рассказывала, что у Мальковой нет денег даже на еду для детей.

- Эта женщина вывезла нелегально детей по просроченным документам, введя в заблуждение пограничные службы документами на словенском языке. Она пересекла границу по туристической визе и осталась там с тремя несовершеннолетними детьми незаконно. Детей вывезла против их воли, оторвала от учебы, без денег, без знания языка, работы, документов, крова. Все это она сделала на деньги сердобольных людей, которые посылали средства на еду детям. Поехала за красивой жизнью. И теперь русские дети-нелегалы скитаются там с обезумевшей мамой. Она социально опасна и не отдает отчета своим поступкам, - негодовала артистка.