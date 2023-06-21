Билайн запустил витрину с видеоиграми с кешбэком 10%

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В приложении билайн появилась витрина с популярными видеоиграми. На сегодняшний день это один из самых простых и удобных способов приобретать популярные тайтлы, находясь на территории России. Клиенты билайн получили возможность выбирать игры из магазинов Steam, Epic Games, Wargaming.Net, Ubisoft Connect и многих других, получая при этом солидный кешбэк на счет мобильного телефона. С каждой покупки пользователю будут возвращаться 10% от суммы.

В настоящее время в приложении доступно уже более трех тысяч игр. И при этом витрина постоянно пополняется.

Здесь можно найти самые популярные, новые и долгожданные игры. Например, пользователям уже доступен предзаказ одного из главных хитов 2023 года — Mortal Kombat 1.

Реализация этого проекта стала возможна благодаря сотрудничеству билайн с платформой Appsell, которая специализируется на дистрибуции цифровых продуктов и сервисов. Теперь благодаря запуску этой новой витрины игровой мир стал удобнее и доступнее для всех российских геймеров.

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