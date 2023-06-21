ФСБ России задержала в Хабаровске украинского шпиона

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли противоправную деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края. Он обвиняется в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

«Установлено, что задержанный с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования», - сообщает ФСБ России.

Согласно предоставленным кадрам задержания и ареста, можно сделать вывод, что у 55-летнего уроженца УССР Александра остались за границей родственники и дети. Они и вовлекли гражданина России в противоправную деятельность.

По словам задержанного его дети учились на Украине и собирались жить за границей.

«Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена». Задержанный арестован судом на два месяца. Ему грозит пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.