В России планируют модернизировать пункты, работающие на госграницах с Китаем

Встреча в провинции Хэйлунцзян. Фото: Правительство Приморского края

32-я Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, проходившая с 15 по 19 июня, принесла отличные плоды в плане сотрудничества Приморья с Китаем. Губернатор региона Олег Кожемяко провел ряд встреч с руководителями нескольких провинций, благодаря чему удалось договориться по поводу пограничного перехода «Краскино» в Хасанском округе и создания там же международного азиатского торгово-промышленного парка, где будут сотрудничать наш край, КНР и Северная Корея. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о крупных проектах, которые анонсировали во время поездки главы Приморья.

ПОГРАНПЕРЕХОДЫ КАК ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Большое внимание уделяется именно пунктам, работающим на госграницах. В планах – масштабная модернизация. До 30 процентов увеличить товарооборот и пассажиропоток позволит планируемый переход к круглосуточному режиму работы. Пока что пункты «Марково» (Хулинь), «Пограничный» (Суйфэньхэ), «Турий Рог» (Мишань) ремонтируют, закончат к концу 2023 года, а в 2024-м уже полноценно запустят. Это позволит, например, проезжать до 1,5 тысячи машин в сутки только через «Пограничный», а в целом после реконструкции общая пропускная способность увеличится более чем в шесть раз и составит около 900 тысяч машин в год.

В субботу, 17 июня, пока весь Владивосток гулял на VK Fest, глава Приморья встречался в Чанчуне с первым секретарем комитета КПК провинции Цзилинь Цзинь Цзюньхаем и губернатором провинции Ху Юйтином. Они обсудили возможность перевести на 24-часовой рабочий день и «Краскино» (Хуньчунь).

От Кожемяко поступило предложение поучаствовать в строительстве на погранпереходе нового таможенно-логистического терминала с зоной ожидания на российской земле – эта мера не просто важная, а необходимая. Возведут административно-бытовой комплекс, склад временного хранения товаров и таможенный склад, площадку открытого хранения товаров, объекты обслуживания автотранспорта, общепит, а также зоны кемпинга и отдыха для водителей, которым предстоит долгий путь.

Представьте, какой будет прогресс, если учитывать, что уже сегодня по сравнению с 2022-м грузооборот на автомобильном пункте пропуска вырос на 33 процента, а на железнодорожном погранпереходе «Махалино» (Хуньчунь) – на 46 процентов. Отметим, приморские власти считают, что этого недостаточно для той интеграции с зарубежными государствами, которая нужна нашему краю и другим дальневосточным регионам.

После того как завершатся работы в «Краскино», возможности оборота вырастут в 9,5 раза и составят почти 274 тысячи транспортных единиц в год. В «Махалино» объем увеличится более чем в два раза – до 7,7 миллиона тонн в год.

– До того момента, как закончится строительство современного пункта пропуска, увеличить грузооборот поможет расширение номенклатуры грузов, поставляемых из Китая. Это касается, прежде всего, железной дороги – в настоящее время подавляющая часть вагонов возвращаются к нам пустыми, – обозначил Олег Николаевич.

Ремонт автомобильного погранперехода позволит развить и транспортный коридор «Приморье-2» на направлении «Хуньчунь – Краскино» – Зарубино, Посьет, Славянка – порты стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем более что морской пункт в пгт Славянка недавно модернизировали, и теперь это современный универсальный терминал для перевалки зерна и экспортных, импортных, транзитных грузов.

Также губернатор анонсировал создание искусственного земельного участка в море возле порта – это пространство станет «конечным звеном российского международного транспортного коридора», а также составной частью Севморпути.

– Новый порт будет включать контейнерный, лесной и зерновой терминалы, терминал генеральных и навалочных грузов, крытые склады, – добавил глава Приморского края.

Кроме того, существует инициатива вложиться китайским партнерам в ремонт дорожных подъездов к пограничным переходам и организацию транспортного сообщения. При этом губернатор сам контролирует все эти процессы, так как данное направление работы – один из ключевых моментов курса на Восток, анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШАГИ ВПЕРЕД

Если говорить о других проектах между странами, то в Хасанском округе Приморья, граничащем с двумя иностранными государствами, хотят создать международный азиатский торгово-промышленный парк, где будут создавать продукцию и товары России, Китая и Северной Кореи. Глава региона на встрече с первым секретарем комитета КПК Яньбянь-Корейского автономного округа (ЯКАО) Ху Цзяфу в воскресенье, 18 июня, заявил, что обсуждал с главой нашего государства ускоренное развитие муниципалитета.

– Для нас важно такое соседство для развития приграничного, туристического сотрудничества. Это позволит увеличить товарооборот, даст возможность нашим народам ближе знакомиться с культурной, спортивной программой, повышать взаимовыгодное экономическое сотрудничество, – отметил Кожемяко. – Это даст стимул. Уверен, что КНДР после снятия ковидных ограничений активно включится в эти процессы со своими большими трудовыми ресурсами.

А если китайская сторона подключится к развитию дорожной инфраструктуры, то это благоприятно повлияет не только на экономическую составляющую, но и на туризм. Например, благодаря открытию долгожданной трассы от Владивостока до Находки иностранные гости без проблем доберутся до пляжей и очаровательных природных локаций в восточной части региона. Уточним, что речь идет о первой части транспортного коридора «Приморье-1» – от Силинского до Шкотово. Тем более что дорога связывает край с ключевым стратегическим партнером – Китаем.

Совместное производство развернут в Хасанском округе. Иллюстрация из архива Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отметим, объем торговли между КНР и Приморьем – 7,5 миллиарда, увеличение достигло почти 50 процентов. Поднебесная заняла две трети в обороте внешней торговли Приморского края. В планах региона увеличить объем торговли на 2,5 миллиарда долларов и достичь показателя в размере 10 миллиардов долларов к 2024 году.

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