Кинологи Росгвардии собрали на Украине полтонны взрывчатки в этом году

Фото: Росгвардия

Уже больше века специалисты-кинологи войск правопорядка самоотверженно выполняют возложенные на них служебно-боевые задачи. Служебные собаки в годы Великой Отечественной войны переносили медицинские сумки, катушки с проводом, боеприпасы и мины. Помогали искать террористов в горах и лесах Северного Кавказа.

«Сегодня кинологическая служба Росгвардии является важным элементом в структуре войск национальной гвардии Российской Федерации. Кинологи участвуют в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, охраняют важные государственные объекты, обследуют взрывоопасные предметы, занимаются розыском и задержанием подозреваемых в совершении преступления», - говорится в поздравлении Росгвардии.

Только в этом году, в ходе проведения специальной военной операции кинологическими подразделениями Росгвардии обнаружено более 30 тысяч взрывоопасных предметов и более 500 кг взрывчатых веществ, а также большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов различного калибра.

Фото: Росгвардия

Кинологи с патрульно-розыскными собаками участвуют в проведении разведывательно-поисковых и специальных адресных мероприятий. С начала этого года при участии кинологов задержаны более 180 нарушителей общественного порядка, из них 11 человек – подозреваемые в совершении преступлений.

В Росгвардии отметили, что за всю историю кинологических подразделений ведомства около 400 военнослужащих награждены государственными наградами, в том числе 62 человека за отвагу и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции, а двое: младший сержант Александр Бузин и старший прапорщик Василий Юрьев удостоены звания Герой России посмертно.