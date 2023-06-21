Две банды устроили кровавую резню в женской тюрьме: счет погибших идет на десятки

В женской тюрьме Гондураса во вторник вспыхнул бунт, который унес жизни, по меньшей мере, 41 заключенной. Фото: REUTERS

В женской тюрьме Гондураса во вторник вспыхнул бунт, который унес жизни, по меньшей мере, 41 заключенной. Как сообщают власти страны, единственная в Гондурасе женская колония Cefas стала местом жестоких разборок между двумя враждующими бандами. В результате пожара 26 девушек сгорели заживо, остальные погибли от полученных ранений, еще 7 заключенных доставлены в больницу. Представитель прокуратуры Юрий Мора ожидает роста числа погибших, поскольку следователи продолжают осмотр места трагедии. Родственники заключенных собрались возле тюрьмы, стремясь узнать о своих близких.

Число погибших делает этот эпизод самым смертоносным тюремным бунтом в стране за последние годы. Как сообщает пресса, члены двух известных своей жестокостью группировок Barrio 18 и Mara Salvatrucha (MS-13) из числа заключенных устроили бойню со стрельбой прямо на территории исправительного учреждения. Сначала одна из групп подожгла с помощью бензина корпус со своими оппонентами, предварительно заблокировав выходы, а затем в ход пошли мачете, пистолеты, винтовки и даже гранаты, которые были незаконно пронесены на территорию. Всего в колонии содержится более 800 заключенных, что вдвое превышает ее вместимость, многие из которых имеют связи с организованной преступностью.

Президент Гондураса Сиомара Кастро заявила, что трагедия произошла при попустительстве сотрудников тюрьмы и пообещала принять решительные меры для привлечения виновных к ответственности. Первым шагом Кастро стала отставка министра безопасности Рамона Антонио Сабийона.

Как признают власти, местные тюрьмы буквально контролируются бандами, которые устанавливают там собственные правила и, подкупая сотрудников охраны, проносят алкоголь, наркотики и даже огнестрельное оружие. В апреле правительство Гондураса развернуло широкомасштабную программу по борьбе с коррупцией в пенитенциарной системе, пытаясь обуздать насилие. Бунт в женской тюрьме власти расценивают как последствия этой борьбы, включающей в себя увольнения коррумпированных охранников и массовые рейды в колониях.

Подобные трагедии — нередкое явление в тюрьмах Гондураса. Как сообщает издание La Prensa, за последние 20 лет в исправительных учреждениях из-за пожаров и столкновений погибли более 900 человек. В женской тюрьме Cefas в 2020 году 6 заключенных были убиты представителями враждебной группировки. В мужских колониях подобные случаи происходят фактически ежегодно.