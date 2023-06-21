Песков: в Кремле нет планов вводить новые боевые ордена и медали

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Буквально на днях в близкой нам по духу Китайской Народной Республике учреждены новые ордена и медали – боевые причем, - с констатации этого факта журналист «Комсомольской правды» начал свой разговор с официальным представителем Кремля в среду, 21 июня. - Не пора ли нам ввести тоже такие же ордена? Я понимаю, у нас есть Ордена Мужества, Александра Невского, медаль «За отвагу» и другие награды - и они вручаются…

- У нас совсем недавно были введены новые ордена, - отреагировал Песков. - Еще раньше, чем в Китайской Народной Республике. Месяцев пять тому назад, если не ошибаюсь.

- Я имею в виду, - уточнил я, - такие, к примеру: «За взятие Бахмута». Как это было в Великую Отечественную, когда медалями награждали комдивы от имени Верховного Главнокомандующего, сразу же после рубежных побед.

- Мне неизвестно, чтобы принимались такие решения, - сказал пресс-секретарь. - Пока их не было.

- Спасибо.

КСТАТИ

Министерство обороны России начало вручать новую медаль - «Участнику специальной военной операции» - в конце декабря 2022-го.

На лицевой стороне этой награды изображен орден Красной Звезды - одна из самых почётных боевых наград советского времени.