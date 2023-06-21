«ВСУшники забирали детей, чтобы родители бросали дома и уезжали за ними»: Военкор Дмитрий Стешин рассказал, что видел в окопах СВО

В Московском доме книги прошла презентации книги «Священная военная операция» военкора KP.RU Дмитрия Стешина Фото: Оксана ЗУЙКО

Книгу, выпущенную Издательским домом «Комсомольская правда», представлял автор. Дмитрий Стешин вернулся из очередной командировки в зону СВО в мае. Он успел получить государственную награду, встретиться вместе с коллегами-военкорами с президентом в Кремле, сделать несколько публицистических работ.

В МДК, где месяцем ранее ИД «КП» представлял выпущенную Издательским домом книгу американского экс-разведчика Скотта Риттера, народу пришло еще больше, чем в мае.

ФИНАЛ ВЛАДЛЕНА

У новой книги Дмитрия Стешина есть подзаголовок «От Мариуполя до Соледара». Хотя завершается она апрельским посвящением другу автора, Владлену Татарскому. Который погиб в результате теракта украинских спецслужб в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023-го.

- Треть, если не половину этой книги я написал во 2 «Б» классе школы в поселке Красноармейском в 12 километрах от Мариуполя. Это было последнее место перед городом, где было электричество - рассказал Стешин, - моими соседями там были Владлен Татарский, Влад Евгушенков, Жорик Медведев. Владлен был потрясающим разведчиком. Оператором БПЛА. И каждое утро уезжал на передовую. Школа — идеальное место. Где крепко спится. Мы максимально бережно относились ко всему, регулярно мыли полы, а писал книгу я за школьной партой.

Дмитрий Стешин в Мариуполе Фото: Дмитрий СТЕШИН

ПРАВДА «ВОСТОКА»

Автор много и подробно рассказывал аудитории МДК в том числе о том, что осталось за кадром этого объемного труда - «между прочим, 950 тысяч знаков!».

Дмитрий рассказывал не только об удивительных, словно из киносюжетов ситуациях, но и о не менее удивительных встречах на простреливаемых мариупольских улицах.

- Когда взяли многоэтажки в микрорайоне «Восточный», ко мне подошел командир штурмовой группы: «Дима, помнишь апрель 2014- го, тогда части ВСУ еще стояли в посадках под Мариуполем. И там был полковник Гришко, который обещал не стрелять в народ», - рассказал автор. И пояснил, что подразделение того украинского полковника к 9 мая зашло в город и устроило в нем резню.

И у этого полковника была родня на «другой стороне» - как у многих из тех, кто сражался и сражается сегодня против свободных людей Донбасса и всей Новороссии — Стешин рассказал про диалог братьев, оказавшихся по обе стороны фронта. И про потерявшуюся в аду весеннего Мариуполя девочку Вику, стоявшую в носках на мартовском искореженном асфальте, у которой «теперь все хорошо». И про отношение к пленным.

Девочка Вика из Мариуполя Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Помню встречу с морпехами на «Азовстали», которые готовы были сдаться, - поведал Стешин, - Вообще, все разговоры с пленными - они лукавые. А тут и мы, и они были с оружием, и говорили за жизнь. Они сказали, что получали по 350 тысяч за сидение в подвалах. И что воевали там всего процентов 10, а остальные готовы они были сидеть до нового года.

И тут же автор привел факты, которые разоблачали такую благостную картину — от угрозы нехватки воды и еды у «борцов за «Азовсталь» до реального нежелания строить из себя украинских защитников новой Брестской крепости. Которое потом повторится в других сданных украинцами городах.

Книгу, выпущенную Издательским домом «Комсомольская правда», представлял автор. Дмитрий Стешин вернулся из очередной командировки в зону СВО в мае. Фото: Оксана ЗУЙКО

БРОШЕНЫ У МИНОМЕТОВ

Дмитрия Стешина спрашивали про другие истории, помимо Мариуполя, где он провел первые месяцы спецоперации и которые представлены в книге. И он тут же вспомнил про заложников Артемовска.

- У гражданских, остававшихся в Бахмуте после начала его штурма, ВСУшники забирали для «эвакуации» детей, чтобы родители тоже бросали дома и уезжали вслед за ними, - рассказал Дмитрий, - Я говорил с теми, кого привозили из Бахмута (старое название Артемовска - ред.) и сбрасывали у ангара, от стен которого вела огонь украинская минометная батарея, прикрывшаяся гражданскими. И эти люди оттуда уходили пешком обратно.

В обсуждении книги, которую некоторые из присутствующих уже успели прочитать, возник и закономерный вопрос о том, почему столь упорно сопротивление противника там, где мы того не ожидали. Откуда возник феномен «заукраинства», что развило эту болезнь, поразившую миллионы людей в соседней, некогда братской стране?

Автор много и подробно рассказывал аудитории МДК в том числе о том, что осталось за кадром этого объемного труда Фото: Оксана ЗУЙКО

ЧТО ДЕЛАТЬ С КРИПТОБАНДЕРОВЦАМИ

- За последние 9 лет была создана нация «политических украинцев». Я придумал термин «криптобандеровцы», за который меня гнобят до сих пор, - признал Стешин, - Они были готовы проливать кровь женщин, детей и даже свою кровь - ради идеи превосходства украинской нации. Мы недооценили фактор Крыма для возбуждения их национализма. Но их прозрение от иллюзий будет ужасно.

Дмитрий Стешин, отвечая на вопросы читателей, рассказал о документах разного уровня, вплоть до Генштаба Минобороны ВСУ, которые он находил по всей линии фронта в украинских бункерах — и везде декларировалась неприкрытая ненависть к «русне». Которую даже на картинках с американскими бронеавтомобилями давили пачками, разбрызгивая кровь. А также находил просроченное западное оружие и документацию к нему — срок годности часто истекал за месяц-два до передачи ПТРК и прочих комплексов Украине.

Стешин также вспомнил о том, как на вольном киевском Майдане в феврале 2014-го настроения толпы менялись от «мы все говорим на русском языке» до избиений российских журналистов в центре украинской столицы.

Очередь с читателями, желавшими получить автограф или посвящение от автора растянулась не в пространстве, но во времени более чем на час. Фото: Оксана ЗУЙКО

Дмитрия спрашивали не только о его книге, но и о том, когда может завершится СВО и сможем ли мы вернуть новые поколения украинцев в русло славянского единства при нашей жизни.

Стешин отвечал неспешно, аргументированно, емко.

Очередь с читателями, желавшими получить автограф или посвящение от автора растянулась не в пространстве, но во времени более чем на час.

Автор каждую книгу подписывал вдумчиво. Так же, как и работал над ней.

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