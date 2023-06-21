Губернатор Забайкалья, объявивший награду за сбитые "Леопарды": Немецкие танки тихоходные и маломаневренные

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Рядовой Андрей Кравцов, уничтоживший в зоне СВО немецкий танк Leopard, получил один миллион рублей. Об этом во вторник, 20 июня, сообщило Министерство обороны. Сертификат на премию фонда предпринимателей «Забота Сибири» вручил бойцу Герой России Александр Карелин - член Совета Федерации от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе.

Вручение состоялось в больничной палате: Андрей после ранения лишился правой руки и лечится в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Красногорске.

Эту новость мы обсудили с губернатором Забайкалья Александром Осиповым…

…- Александр Михайлович, это же ваша инициатива - выплачивать по миллиону за подбитый «Леопард». Тем более, Андрей Кравцов, как я понял, из Бурятии. Это рядышком с вами. Может быть, вы даже его видели на сборном военном пункте под Читой, где часто бываете. Как бы вы все это прокомментировали?

- Да, мы знаем, что российские бойцы уже подбивали натовскую технику - и «Леопарды», и БМП. Это очень отрадные новости. Вот уже получил вознаграждение и один из бойцов. Я думаю, что и дальше это будет продолжаться. Когда на днях президент Владимир Путин встречался с военкорами, там тоже поднимали вопрос о таких выплатах. И Верховный Главнокомандующий обратил на это особое внимание.

- Вы - бывший танкист. Служили когда-то на Украине в советской армии. И эта идея - премировать воинов за подбитые вражеские машины - видимо, не случайно родилась у вас. Вам уже удалось найти непосредственно ваших бойцов, которые отправились в зону СВО из Забайкальского военного округа?

- У нас налажено постоянное взаимодействие с нашими частями. И, как только узнаем о том, что наши бойцы подбили вражеские танки, сразу же выплатим им полагающуюся премию.

Забайкальцы сражаются сейчас как раз в тех местах, где пытаются наступать ВСУ.

- На излечении в госпитале у вас в Забайкалье сейчас находится Александр Сапожников, экс-мэр Читы, а теперь - лейтенант-артиллерист, который полгода был на передовой, в зоне СВО. Александр Михайлович мне говорил, что наши уже хорошо изучили самые слабые места нацистских танков.

- Если они доползут до передовой (если их раньше не поразят наши авиация и артиллерия. - А.Г.), то в таком случае, конечно, и ходовая часть, и бортовые проекции абсолютно нормально уязвимы.

- То есть, с боку можно поразить.

- Да. Крыша башни тоже уязвима очень.

Легко поражаются оптика, приборы внешнего наблюдения - можно ослепить танк и сделать его, практически, недееспособным.

В отдельных случаях, если правильно действовать, можно и в лобовой проекции их поражать. В этом плане они достаточно слабо защищены. Сегодня российские, и даже советские, противотанковые системы поражают броню толщиной несколько десятков сантиметров, до метра.

- А чем поражаются?

- Это и артиллерийские снаряды, и мины.

Ещё обратил бы внимание на то, что танк очень тяжелый, по проходимости однозначно проигрывающий, практически, всем видам советских и российских танков.

И на любом «неудобном» рельефе, с каким-либо уклоном, с какой-то серьезной лужей, с раскисшей грязью, а уж, тем более, в случае, если влажная почва… У такого танка очень высоки шансы просто застрять и, практически, бездействовать. Плюс - он достаточно медленный. 50 тонн! Когда такой танк движется по реально пересеченной местности, по бездорожью, - он тихоходный и маломаневренный.

- Это мы все о «Леопарде»?

- Да, о «Леопардах». У этих немецких танков с крестами много слабых мест. «Абрамс» в этом плане примерно такой же, даже еще слабее. Но денег на премии в России хватит.

- Понял. Спасибо!