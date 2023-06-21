«Хочешь, чтоб я тебя развращала?»: Звезда «Универа» Настасья Самбурская жестко ответила навязчивому поклоннику

Приозерская актриса и фотомодель Анастасия Терехова, широко известная как звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская, не перестает подкидывать поводы для обсуждения. Настя уже давно стала генератором хайпа, предпочтя вспышки профессиональной карьеры громким скандалам. То появляясь в новостях в связи со сомнительным романом с певцом Александром Ивановым (почему-то как раз в период его подготовки к «Евровидению»), то непросто расходилась с продюсером Виктором Дробышем, то судилась за чужую песню, которую исполняла, то охмурила несовершеннолетнего парня, а еще конфликтовала с Максимом Фадеевым, Еленой Летучей, Екатериной Гордон и другими известными персонами.

Не раз Самбурская признавалась, что вынужденно отказалась от алкоголя и серьезных отношений с мужчинами, при этом призывала их: «Позвони!». А вот когда обнадеженные поклонники начали писать Насте в соцсетях, артистка ответила так, что желание коммуницировать отпало навсегда.

— Вы, простые парни, объясните мне, почему же вы не выбираете себе такую же простую девочку, у которой за душой ничего нет? — атаковала подписчиков Самбурская. — Что же вы ко мне лезете, к взрослой и обеспеченной тетке? Вот это и есть меркантильность!

На вопрос, влюблена ли в настоящий момент Настя, она ответила отрицательно и добавила: «как представлю эту эмоциональную раскачку, которая возникает на старте отношений, что ну это нафиг».

Один за парней все же уточнил, есть ли шанс у скромного и небогатого ухажера, и получил исчерпывающий ответ: «Хочешь, чтобы я тебя развращала и обеспечивала?»

Совсем недавно у актрисы вышла новая работа — сериал «Вика-ураган», а в производстве находятся еще три проекта: «Галя, у нас отмена!», «Макс и Гусь» и «Сбитые летчики».