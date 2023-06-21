Минобороны России отбило десятки атак ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вооруженные формирования Украины в течение прошедших суток продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.

Активные боевые действия шли в районе Времевского выступа. Там ВСУ лишились за сутки танка, боевой машины пехоты и трех бронемашин.

На Запорожском направлении умелыми и мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии, за сутки были отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 бронемашин, на Донецком в десяти атаках полегло до 400 наемников киевского режима, а также сгорел танк, две бронемашины, восемь автомобилей, на Купянском свыше 40, на Краснолиманском до 135 (8 сдались в плен), на Херсонском свыше 60.

Кроме 835 военнослужащих ВСУ потеряли несколько колонн резерва, и девять диверсионных групп.

Тем временем огневыми средствами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировки уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ, нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах.

Также, в районе населенного пункта Запасное Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Конашенков отметил подразделения противовоздушной обороны, что сбили за сутки семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и 12 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

444 - самолета.

240 - вертолетов.

4725 - беспилотных летательных аппаратов.

426 - зенитных ракетных комплексов.

10256 - танков и других боевых бронированных машин.

1127 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

5187 - орудий полевой артиллерии и минометов.

11098 - единиц специальной военной автомобильной техники.