Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Вооруженные формирования Украины в течение прошедших суток продолжали попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
Активные боевые действия шли в районе Времевского выступа. Там ВСУ лишились за сутки танка, боевой машины пехоты и трех бронемашин.
На Запорожском направлении умелыми и мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии, за сутки были отражены две атаки подразделений 65-й механизированной бригады ВСУ, усиленных танками.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 200 украинских военнослужащих, восемь танков, шесть боевых машин пехоты, 13 бронемашин, на Донецком в десяти атаках полегло до 400 наемников киевского режима, а также сгорел танк, две бронемашины, восемь автомобилей, на Купянском свыше 40, на Краснолиманском до 135 (8 сдались в плен), на Херсонском свыше 60.
Кроме 835 военнослужащих ВСУ потеряли несколько колонн резерва, и девять диверсионных групп.
Тем временем огневыми средствами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировки уничтожены склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, а также 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ, нанесено поражение 117 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 129 районах.
Также, в районе населенного пункта Запасное Запорожской области поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Конашенков отметил подразделения противовоздушной обороны, что сбили за сутки семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и 12 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
444 - самолета.
240 - вертолетов.
4725 - беспилотных летательных аппаратов.
426 - зенитных ракетных комплексов.
10256 - танков и других боевых бронированных машин.
1127 - боевых машин реактивных систем залпового огня.
5187 - орудий полевой артиллерии и минометов.
11098 - единиц специальной военной автомобильной техники.