«Бизнесмены для государства не просто «кошельки», а младшие партнеры»: на ПМЭФ обсудили отношения бизнеса и власти

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Как увеличить приток частных инвестиций в экономику? Как повышать доверие между бизнесом и властью? Есть ли на данный момент это доверие? Насколько российские регионы сегодня подготовлены к масштабным капиталовложениям? Эти и другие вопросы обсудили на сессии «Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях», которая прошла на полях ПМЭФ.

Участники сессии отметили, что поддержка государством инвесторов, бизнеса ничем не отличается от поддержки обычного гражданина, приходящего в МФЦ. Господдержка должна быть для бизнеса понятной и удобной. Самой большой проблемой для предпринимателей сейчас остается получение кредитов.

Как рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, опережающий рост инвестиций сейчас наблюдается прежде всего в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Среди них обрабатывающая промышленность и туризм. Как отметил Максим Решетников, ресурс для роста частных инвестиций есть.

- Более 70 триллионов рублей сейчас размещено на счетах юрлиц в банках, - отметил глава Минэкономразвития.

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отметил важность доверия бизнеса к власти.

- Есть большое число примеров, когда инвестиционные и налоговые вычеты для бизнеса тормозятся на уровне министерств при исполнении в регионах. Нужна обратная связь от губернаторов, чтобы минимизировать такие ситуации, - отметил Максим Топилин.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что, несмотря на внешние ограничения, российская экономика не ушла от принципов рыночной экономики.

- Мы ни от кого не слышим, что наша экономика стала нерыночной. Даже несмотря на трудности, все решения Центробанка были адекватными, - отметил Игорь Шувалов.

По его мнению, доверие между бизнесом и властью существует.

- Но сегодня оно должно основываться на ответственности и понимании дальнейшего вектора развития, - сказал Шувалов.

По его словам, макроэкономика России выдержала и власти подтверждают, что она не изменится.

- Мы слышим призывы построить мобилизационный тип макроэкономики, но ничего этого не происходит, мы стабильно работаем, - отметил Шувалов.

Президент РСПП Александр Шохин признался, что бизнес положительно смотрит на все меры властей по поддержке предпринимательства.

- Благодаря господдержке и высокой адаптивности бизнеса, мы прошли пандемию и кризис лучше, чем предполагали, - сказал Александр Шохин.

По его словам, майские опросы, проведенные РСПП, свидетельствуют о том, что инвестиционная активность сохраняется на высоком уровне.

- Более того, целый ряд инвестиционных проектов - буквально 60 процентов - реализуются без каких либо изменений, несмотря на резкое изменение условий ведения бизнеса из-за санкций, логистических проблем и смены поставщиков, - сказал Шохин. - Хотелось бы, чтобы власть тоже соблюдала стабильность с точки зрения регуляторики и фискальных мер. Мы видим, что бизнес готов продолжать проекты, не сдвигая вправо их реализацию, и соответственно стабильность регуляторно-фискальной среды имеет принципиальное значение.

Это не менее важно, чем меры поддержки.

Что касается мер поддержки, то по словам Шохина, их сейчас такая большая палитра, что нужно подбирать наиболее подходящие для той или иной отрасли. При этом не все предприниматели понимают, в какой комбинации государственные меры поддержки можно использовать, к тому же сами чиновники зачастую дают разные толкования.

- Поэтому сейчас одна из проблем - как все это оптимизировать. Нужны цифровые платформы, которые обеспечат доступ ко всем мерам поддержки, легкие технологии и интерфейсы, обеспечивающие переходы с одних платформ на другие, их полная совместимость, - отметил Александр Шохин.

При этом он отметил, что очень важно, чтобы при мерах поддержки сохранялся принцип конкуренции - доступа к ресурсам на прозрачных принципах.

- Возьмем даже такой популярный механизм, как офсетные контракты, который регионы используют. С одной стороны, это гарантированный спрос на инвестиции. С другой стороны - чем больше офсетных контрактов, тем меньше возможностей у новых растущих компаний занять какую-то долю рынка. Поэтому большая ответственность и региональных властей и федеральных - держать баланс между мерами поддержки и нормальной конкуренцией, которая в современных условиях должна оставаться одним из драйверов экономического роста, - сказал Шохин.

По его словам, доверие между бизнесом и государством есть.

- Если несколько лет назад преобладающим ответом на вопрос к предпринимателям «кем государство вас воспринимает?» был ответ «кошельком», то в последние годы возникла формула партнерства. Предприниматели стали отвечать, что государство воспринимает их «как младшего партнера», - заметил Шохин.

В свою очередь Максим Решетников отметил, что набор мер поддержки для регионов должен оставаться разным.

- У всех регионов свои особенности. Мы должны поддерживать разнообразие, все таки проекты разные, специфика разная. Но определенный минимум должен быть обеспечен везде: и по раскрытию информации, и по вопросам подключения к сетям и прочее, - отметил Максим Решетников.