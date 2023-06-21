«Никаких гениев стратегии у ВСУ нет, а Залужного просто убрали»: Бывший украинский офицер разоблачил ложь Киева

главкома ВСУ всячески пытались убрать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что происходит с наступлением ВСУ, с пропавшими и воскресшими Залужным и Будановым и с идеологической войной против россиян и против украинцев? Об этом на «Радио «Комсомольская правда» Игорь Виттель и Иван Панкин говорили с Василием Прозоровым, бывшим офицером СБУ, ныне автором Telegram-канала UkrLeaks.

ДОСЬЕ «КП»

Василий Прозоров почти 20 лет был сотрудником СБУ, с мая 2014-го работал в антитеррористическом центре спецслужбы старшим консультантом-экспертом. В марте 2019-го подполковник СБУ Прозоров дал пресс-конференцию в Москве, где заявил, что с апреля 2014-го оказывал содействие спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности, сообщил о секретной тюрьме СБУ в Мариуполе.

БЕЗ СВЕРХСПОСОБНОСТЕЙ

- Украинские войска провалили начало наступления или у них все идет по плану, который мы просто не понимаем?

- Весь ход боевых действий показывает: никаких гениев стратегии и тактики – Суворова или Рокоссовского – с той стороны нет.

- Сейчас они подготовились лучше, чем прежде?

- Они просто набрали со всех сторон бронетехники и нагнали подготовленных западными инструкторами войск.

- А мы со своей стороны?

- А мы показали подготовленную устойчивую оборону. И у них ничего не получается. Да, враг силен, да неплохо подготовлен. Но приписывать ему сверхспособности, чудеса тактики и стратегии, логистики - не стоит. Не думаю, что стоит ждать чего-то сногсшибательного с их стороны.

Буданов за апрель-май отметился рядом очень резких заявлений Фото: REUTERS

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА

- Истории с Залужным и Будановым — что это такое?

- По поводу Залужного. Могло действительно что-то быть - наши ракетчики и ВКС регулярно наносят удары по армейским штабам. Некрологи по высшему украинскому офицерскому составу публикуются у них регулярно. Так что, не исключаю, что могло и прилететь. Но мне все же кажется, что его просто убрали из медийного поля по указанию офиса Зеленского. Залужный стал слишком активно «набирать очки» в медийном плане слишком активно. А Зеленский не терпит конкуренции. Когда Залужный его начал перебивать, Зеленскому это крайне не понравилось и главкома ВСУ всячески пытались убрать.

- Могли ненавистники Залужного из Киева дать через посредников наводку Москве, где будет генерал?

- Такого тоже нельзя исключать. Могли скинуть координаты и сказать, когда генерал будет там.

- А что с Будановым?

- Буданов за апрель-май отметился рядом очень резких заявлений. Раньше про него говорили, что будет рассматриваться как кандидат на пост министра обороны. Но своими заявлениями - глупыми и несдержанными - он здорово подрубил эту возможность. Не исключаю, что его просто изъяли на время, чтобы сказать: парень, ты зарвался, прикуси язычок.

- Ракета в задние ГУР прилетала?

- Прилетала. Тут какие сомнения? Об этом и Путин сказал. Но это другое. Это с Будановым никак не связано. И из здания СБУ в Киеве на Владимирской, и из Офиса президента, из из ГУР все давно вывезли: архивы, компьютеры с базой данных, сотрудники выехали. Там лишь дежурные службы.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА

- Мы не преувеличиваем роль ЦИПсО в идеологической войне?

- Я сам проходил натовские курсы по программе в рамках ЦИПсО. Центры информационно-психологических операций - они в структуре Сил спецопераций ВСУ. Их четыре. У них есть управления ИПсО в командовании ССО. Они напрямую контачат с такими же подразделениями армий США, Великобритании, Франции, Прибалтики, Польши. Это армейские структуры, которые занимаются борьбой за умы и сердца. Кроме них, информационную войну против нас ведут еще СБУ, Министерство информполитики, СНБО, Служба внешней разведки и негосударственные структуры. А мы всю эту информационную войну называем ЦИПсО.

- Их влияние растет, падает?

- Вряд ли мы преувеличиваем их возможности. Это разветвленная сеть. Еще в 2014-2015 годах украинские неправительственные организации принялись на волонтерских основах использовать гражданских людей, не связанных с государственными силовыми структурами, для нанесения вреда России.

- Есть ли общая методичка у тех, кто бегает с подачи ЦИПсО по комментариям? И как их вычислить?

- Есть те, кто делают это и за деньги, и по доброй воле. Они пытаются донести «глупым русским» «светлую правду» от европейской цивилизации. И никак не могут понять, почему русские не верят в это. У них есть одна отличительная черта, которая проявляется все сильнее.

- Какая?

- Откровенная неграмотность. Повторяют бредовые факты. На Украине с 2015 года Министерство информполитики проводило операцию «Корни травы». Искали украинские корни у любого известного человека в истории. Чтобы показать глубину украинской истории.

- Чтобы украинцы повышали самооценку?

- Да. У них и Владимир Зворыкин, создатель телевидения, и художники Малевич и Куинджи, и Сергей Королев с королевой Анной Австрийской - все украинцы.

- Людей, которые в это верят, легко отличить?

- Когда человек начинает с пеной у рта доказывать бредовые исторические отсылки - это сторонник операции «Корни травы» со стороны Украины. Я увидел пост, где человек утверждал, что во время Великой Отечественной концлагеря на территории Германии и Польши построила... Советская армия, которая привозила туда журналистов, чтобы показывать ужасы нацистского режима. А немцы якобы и знать не знали.

БЬЮТ СВОИХ

- Насколько серьезно работает СБУ со своим населением?

- Когда в мае был эффективный прилет наших «Калибров» по Киеву, когда Patriot уничтожили, люди выложили в YouTube видео прилетов. Их установили сразу, к ним пришла СБУ, они каялись, им грозит тюремное заключение. Там больше 30 человек проходят по этому делу.

- Так у них издан же закон, что нельзя выкладывать подобные видео. Запрещен и просмотр русских блогеров.

- Это четкий маркер: читаешь российские каналы - исповедуешь идеи русского мира. За это реально могут отправить в тюрьму. В прошлом году на освобожденных территориях общался с пленными, они рассказывали, что в ВСУ под роспись требовали удалять со своих смартфонов Telegram. К любому может подойти патруль и потребовать предъявить мобильный телефон. Если найдут в Telegram подписки на русские каналы — возникнут проблемы.

- Заградотряды у них точно есть?

- В командировке в мае мне наши бойцы показывали видео с квадрокоптера, как украинские военнослужащие расстреляли своих отступавших.