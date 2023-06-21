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Экономика21 июня 2023 13:35

Предпринимательство в России молодеет

Средний возраст начинающих деловых людей снизился до 13-14 лет
Олег КАРПОВ
Фото фонда Росконгресс

Фото фонда Росконгресс

На сессии «Время молодых. Случайный успех или кадровый резерв российского бизнеса», прошедшей на Петербургском международном экономическом форуме, эксперты отметили снижение возраста начинающих онлайн-предпринимателей на 5-6 лет, а также обсудили программы и инициативы по поддержке молодых бизнесменов.

ЧЕМ РАНЬШЕ ПОПРОБУЕШЬ…

По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, по всей стране растет количество предпринимателей, развивающих бизнес в онлайн-среде. Он выделил две группы предпринимателей: «классические», которые оказывают услуги в сети, и представителей креативных профессий, создающих творческий контент. Кроме того, спикер указал на снижение среднего возраста начала предпринимательства в интернете.

«Два-три года назад это было 17-19 лет, сейчас же много ребят начинают в 13-14. Они могут попробовать себя в раннем возрасте и определить более четкую траекторию в будущем. Чем раньше ты попробуешь этот вектор, тем раньше ты будешь успешен», – сказал Владимир Кириенко.

В качестве мер поддержки для молодых предпринимателей, которые предоставляет корпорация, он выделил образовательные программы по созданию и продвижению контента, а также помощь с налоговыми выплатами для начинающих блогеров, зарегистрированными в качестве самозанятых.

«Мы понимаем, что для молодых ребят, которые только столкнулись с этой отраслью, не очень понятны принципы налогового права. В наши рекламные кабинеты интегрирована возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого. Вконтакте помогает удерживать налоги: через работу на площадке мы снимаем с них это бремя. Задача таких больших площадок – устранить для молодых людей лишние барьеры. Необходимо давать попробовать и оказывать помощь в соблюдении законодательства», – подчеркнул эксперт.

РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРСТВО

Директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, говоря о направлениях поддержки молодежи, выделил совместный проект АСИ и Фонда - сообщество молодых предпринимателей «Y».

«Совместно мы провели первый форум «Время молодых», который привлек 500 молодых участников. Для чего мы это делаем? Чтобы создавать место, куда в офлайн-формате могли бы обращаться молодые люди, где они могли бы найти поддержку и вовлечь участников в свой проект. Развитие новых инициатив идет гораздо быстрее, когда появляются партнеры», – сказал Александр Стуглев.

Андрей Кривенко, основатель компании «ВкусВилл», отметил значимость инициативы АСИ по созданию Университета предпринимателей, поддержав мысль о том, что методический подход, наставничество и окружение особенно важны начальном этапе развития бизнеса.

«Создать такую среду по всей стране – единственный вариант, который позволит воспитать большое количество успешных предпринимателей», – подчеркнул Кривенко.

БИЗНЕС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ

Руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно добавил, что сегодня в России нет федерального образовательного государственного стандарта, который бы регулировал высшее образование в сфере предпринимательства. При этом, по результатам опроса, проведенного АСИ во Вконтакте, 87 % молодых людей хотели бы открыть свое дело.

В качестве других барьеров для развития молодежного предпринимательства он назвал отсутствие единого окна и специального правового режима для молодых предпринимателей, а также законодательно закрепленного статуса «молодой предприниматель».

«Подготовленные материалы по этой инициативе мы планируем представить органам исполнительной власти в конце этого года. Вопрос правового режима для пяти возрастных групп: 14-16 лет, 17-20, 21-24, 25-28, 28-35. В зависимости от возрастной целевой группы должна предоставляться адресная мера поддержки, поскольку молодые люди в 14 и 35 лет, очевидно, имеют разные потребности», – сказал Александр Вайно.

Директор по организационному развитию «Уралхима» Александра Глазкова призвала молодых предпринимателей обратить внимание на агроотрасль, а именно на направления безопасности производства, создания новых видов удобрения и новых цепочек доставки питательных веществ. Кроме того, спикер рассказала про акселератор «Уралхим – элементы роста», платформу для поиска и поддержки прорывных решений в сфере агро, биотехнологий и сельского хозяйства.

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