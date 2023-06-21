Предпринимательство в России молодеет

Фото фонда Росконгресс

На сессии «Время молодых. Случайный успех или кадровый резерв российского бизнеса», прошедшей на Петербургском международном экономическом форуме, эксперты отметили снижение возраста начинающих онлайн-предпринимателей на 5-6 лет, а также обсудили программы и инициативы по поддержке молодых бизнесменов.

ЧЕМ РАНЬШЕ ПОПРОБУЕШЬ…

По словам гендиректора VK Владимира Кириенко, по всей стране растет количество предпринимателей, развивающих бизнес в онлайн-среде. Он выделил две группы предпринимателей: «классические», которые оказывают услуги в сети, и представителей креативных профессий, создающих творческий контент. Кроме того, спикер указал на снижение среднего возраста начала предпринимательства в интернете.

«Два-три года назад это было 17-19 лет, сейчас же много ребят начинают в 13-14. Они могут попробовать себя в раннем возрасте и определить более четкую траекторию в будущем. Чем раньше ты попробуешь этот вектор, тем раньше ты будешь успешен», – сказал Владимир Кириенко.

В качестве мер поддержки для молодых предпринимателей, которые предоставляет корпорация, он выделил образовательные программы по созданию и продвижению контента, а также помощь с налоговыми выплатами для начинающих блогеров, зарегистрированными в качестве самозанятых.

«Мы понимаем, что для молодых ребят, которые только столкнулись с этой отраслью, не очень понятны принципы налогового права. В наши рекламные кабинеты интегрирована возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого. Вконтакте помогает удерживать налоги: через работу на площадке мы снимаем с них это бремя. Задача таких больших площадок – устранить для молодых людей лишние барьеры. Необходимо давать попробовать и оказывать помощь в соблюдении законодательства», – подчеркнул эксперт.

РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ ПАРТНЕРСТВО

Директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, говоря о направлениях поддержки молодежи, выделил совместный проект АСИ и Фонда - сообщество молодых предпринимателей «Y».

«Совместно мы провели первый форум «Время молодых», который привлек 500 молодых участников. Для чего мы это делаем? Чтобы создавать место, куда в офлайн-формате могли бы обращаться молодые люди, где они могли бы найти поддержку и вовлечь участников в свой проект. Развитие новых инициатив идет гораздо быстрее, когда появляются партнеры», – сказал Александр Стуглев.

Андрей Кривенко, основатель компании «ВкусВилл», отметил значимость инициативы АСИ по созданию Университета предпринимателей, поддержав мысль о том, что методический подход, наставничество и окружение особенно важны начальном этапе развития бизнеса.

«Создать такую среду по всей стране – единственный вариант, который позволит воспитать большое количество успешных предпринимателей», – подчеркнул Кривенко.

БИЗНЕС ПРИВЛЕКАЕТ МОЛОДЕЖЬ

Руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно добавил, что сегодня в России нет федерального образовательного государственного стандарта, который бы регулировал высшее образование в сфере предпринимательства. При этом, по результатам опроса, проведенного АСИ во Вконтакте, 87 % молодых людей хотели бы открыть свое дело.

В качестве других барьеров для развития молодежного предпринимательства он назвал отсутствие единого окна и специального правового режима для молодых предпринимателей, а также законодательно закрепленного статуса «молодой предприниматель».

«Подготовленные материалы по этой инициативе мы планируем представить органам исполнительной власти в конце этого года. Вопрос правового режима для пяти возрастных групп: 14-16 лет, 17-20, 21-24, 25-28, 28-35. В зависимости от возрастной целевой группы должна предоставляться адресная мера поддержки, поскольку молодые люди в 14 и 35 лет, очевидно, имеют разные потребности», – сказал Александр Вайно.

Директор по организационному развитию «Уралхима» Александра Глазкова призвала молодых предпринимателей обратить внимание на агроотрасль, а именно на направления безопасности производства, создания новых видов удобрения и новых цепочек доставки питательных веществ. Кроме того, спикер рассказала про акселератор «Уралхим – элементы роста», платформу для поиска и поддержки прорывных решений в сфере агро, биотехнологий и сельского хозяйства.