Шойгу напутствовал лучших выпускников высших военных учебных заведений Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Министерство обороны РФ

В Георгиевском зале Кремля состоялся торжественный прием Президента России Владимира Путина в честь лучших выпускников высших военных учебных заведений. На прием были приглашены как старшие офицеры - выпускники академий, так и окончившие военные вузы с отличием и золотой медалью лейтенанты.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу поздравил лучших военных выпускников с окончанием учебы: «Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее. Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь ее сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах, оказывается огромная военная помощь киевскому режиму».

Министр отметил, что выпускникам придется приступить к служебной деятельности в войска «в жестких условиях». И отметил, что уже завтра им потребуется проявить «высочайший профессионализм, максимальная самоотдачу, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность».

Министр посоветовал офицерам при обучении и воспитании личного состава «смело внедрять в боевую подготовку опыт специальной военной операции».

«Будьте предельно внимательны к подчиненным и берегите их. Всегда помните: вы офицеры и ваш долг - быть первыми во всем. Высоко несите честь и добрую славу своих учебных заведений», - сказал глава военного ведомства.

И еще подчеркнул: «Руководство страны может быть уверено, что наши Вооруженные Силы сделают все для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны».

СПРАВКА «КП»

В 2023 года состоятся выпуски офицеров из 37 образовательных организаций Минобороны России и 34 военных учебных центров при гражданских вузах.

К числу популярных специальностей можно отнести военных летчиков и штурманов, десантников, моряков, разведчиков и танкистов. В числе наиболее востребованных командные вузы Сухопутных войск, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Значительно увеличился интерес молодежи к освоению профессии военного моряка. Большой популярностью пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.