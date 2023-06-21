Тарантино готовит разгром своих критиков: режиссер громко хлопнет дверью

Кинорежиссер Квентин Тарантино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Даже забавно наблюдать, насколько у больших художников может быть тонкая кожа и детское самолюбие. Казалось бы, ну кому и что еще должен доказывать великий Квентин Тарантино? Перед кем оправдываться и к кому прислушиваться? Чья критика может его, небожителя, побеспокоить? Но нет. Американец не просто следит за критической прессой, но и всерьез обижается, подобно ребенку, на замечания в адрес своих работ. Или их отсутствие.

Более того, Тарантино не раз поддевал оппонентов из СМИ в своих картинах (выводил в виде героя Майкла Фассбендера в «Бесславных ублюдках», что подвел под монастырь всех коллег, и проч.) и высказывался о смерти профессии кинокритика и отсутствии хоть каких-то ярких фигур в этой индустрии.

— Раньше я знал стиль письма критиков, их вкусы! — сетовал режиссер. — Печальная реальность такова, что сегодня голос Манолы Даргис – и я ничего не имею против нее – не имеет для меня достаточного значения, чтобы прочитать ее мнение о «Скандальном дневнике» или о четвертых «Трансформерах». Сегодня я никого не знаю. Это моя вина? Их? Остались только названия веб-сайтов: CinemaBlend, Deadline. Мне говорят: «Все еще есть хорошие критики». И я всегда отвечаю: «Кто?» Я говорю это без сарказма.

Дошло до того, что свой последний выстрел — финальную картину (Тарантино обещал, что всего их будет десять) — он приберег именно для журналистов. Предстоящий фильм называется «Кинокритик» и, как понятно из названия, посвящен тем, кто пишет о кино.

Действие картины опять развернется в прошлом. Конкретно — в 70-х (практически, как и «Однажды в «Голливуде») в Калифорнии, где работает талантливый, но деградировавший кинокритик, пишущий в том числе рецензии для порножурналов. Именно на нем и сделает фокус камера Тарантино: парне, который «действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит».

— Он писал о популярных фильмах и был второстепенным критиком, — пояснял Квентин про главного героя финальной картины. — Я думаю, что он был очень хорошим критиком. Он был чертовски циничен. Его рецензии представляли собой нечто среднее между ранним Говардом Стерном и тем, чем мог бы быть Трэвис Бикл, если бы он был кинокритиком.

Напомним, Говарн Стерн — известный американский юморист, сценарист и радиоведущий, а Трэвис Бикл — герой фильма «Таксист» (1976) Мартина Скорсезе, бывший морпех, ветеран Вьетнамской войны и водитель в Нью-Йорке.

Самое интересное, что история «Кинокритика» родилась неслучайно. Квентин в юности и правда любил листать порножурналы и рецензии на них. Как он сам рассказывал, «интересные заметки» про порно он продолжил изучать именно после того, как наткнулся на особенные тексты необычного автора.