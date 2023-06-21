Eventiada Awards 2023 открыла приём работ в 12-й раз

Открыт приём работ крупнейшей международной премии в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2023. Уже много лет премия выступает в качестве отраслевой площадки для формирования стандартов коммуникаций, оценивает качество, эффективность, креативность и инновационность коммуникационных кампаний, реализованных в регионе, и отмечает их на самом высоком уровне.

Николай Обрезков, генеральный директор КГ «Орта», президент премии Eventiada Awards: «Премия Eventiada Awards всегда была и остаётся знаком качества современных коммуникаций. Она выявляет лучшие коммуникационные инициативы международного, федерального и регионального уровней, а также награждает лучших представителей профессии. Премия состоит из наиболее актуальных и значимых номинаций, и по широте и экспертному уровню не имеет аналогов ни у нас, ни в ближнем зарубежье».

Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации Менеджеров, член попечительского совета премии Eventiada Awards: «Мы уже много лет поддерживаем Eventiada Awards, так как это важнейшая площадка для выявления коммуникационных трендов. Премия делает большой акцент как на маркетинговые, так и на корпоративные коммуникации с фокусом на ESG и корпоративную социальную ответственность. Это очень ценно. Кроме того, в этом году добавились важные персональные номинации, которые отмечают личный вклад профессионалов по коммуникациям, маркетингу и управлению коммуникационными компаниями. Они сегодня – главные драйверы корпоративной и бренд репутации».

Заявки на проекты, реализованные в срок с 1 июня 2022 года по 1 сентября 2023 года, принимаются на официальном сайте премии www.eventiada.com.

В этом году премия принимает заявки в следующих блоках:

• ESG-номинации

• Маркетинговые коммуникации

• Корпоративные коммуникации

• Персональные номинации

• Молодёжные номинации

Впервые в этом году расширен блок персональных номинаций – в рамках данной категории заявку можно подать в такие номинации, как директор по маркетингу или коммуникациям года, бренд-менеджер года, пресс-секретарь, топ-менеджер коммуникационного агентства и лучшее литературное произведение в области коммуникаций.

График премии:

• 19 июня 2023 – старт приёма заявок

• 2 октября 2023 – окончание приёма заявок

• 3 – 15 октября 2023 – голосование экспертного совета и определение шорт-листа

• 16 октября – 6 ноября 2023 – голосование жюри и определение победителей

• Ноябрь 2023 – торжественная церемония награждения победителей

Eventiada Awards основана в 2011 году и является крупнейшей международной премией в регионе в сфере коммуникаций. В этом году премия проводится 12 раз и награждает лучшие проекты, реализованные компаниями, корпорациями и организациями. Победители во всех номинациях и лауреаты Гранд При будут объявлены в ноябре различными изданиями-партнёрами премии, включая «Коммерсантъ».

В 11-й международной премии Eventiada Awards приняли участие международные и национальные корпорации, глобальные и региональные общественные организации, коммерческие и некоммерческие структуры, коммуникационные компании и креативная молодежь из 15 стран мира.

Организаторами Eventiada Awards выступает КГ «Орта» в партнёрстве с Ассоциацией Менеджеров, АКАР, АКОС, РАОС, ARDA, РАМУ, RBEN, АБКР, РАЭК. Информационные партнёры премии – ТАСС, Комсомольская правда, Sostav.ru.