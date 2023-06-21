Две трети россиян заявили, что не одобряют слишком пышных выпускных для школьников

68% россиян против пышных выпускных для школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьный выпускной с каждым годом все больше напоминает вечер высокой моды. Наряды бывших школьников становятся все изысканнее, празднование все пышнее, а бюджеты просто заоблачные. Однако большинство россиян эту тенденцию не одобряют, говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 68% участников исследования заявили, что считают куда разумнее организовать детям обычный праздник, где они смогут повеселиться и проводить школу, праздник с доступным бюджетом без излишнего пафоса, приглашенных звезд и брендовых платьев.

«Девочкам, конечно, хочется показаться в красивых платьицах, но устраивать дорогущую вечеринку, думаю, неправильно. Не все потянут, и трата денег ненужная, впереди столько расходов. Праздник должен быть, безусловно, но соответственно возрасту», - рассуждает участница опроса.

4% опрошенных считают, что школьный выпускной должен быть по карману абсолютно всем, а значит проводить его надо скромно, например, в школьной столовой. А если кто-то готов устроить пышный праздник, то пусть делает это отдельно.

«Помню золотые слова одной мамы одноклассника нашего сына о том, что выпускной - это праздник для детей и надо, чтобы каждая семья могла финансово уложиться, чтобы каждый выпускник смог присутствовать на этом празднике, а кто желает более пышный праздник, пожалуйста, устраивайте в кругу семьи, друзей. Так и поступили», - делится опытом респонденты.

Еще 12% и вовсе заявили, что вообще не понимают такого праздника, как школьный выпускной и не считают нужным тратиться на него.

А вот 8%, наоборот, уверены, что школьный выпускной – один из главных праздников в жизни человека, поэтому отмечать его надо так, чтобы запомнился на всю жизнь. На такой праздник никаких денег не жалко, говорят родители.

Оставшиеся 8% готовы потакать ребенку во всем и пойти на его условия. Захочет пышный выпускной – пожалуйста, захочет скромный – еще лучше. А не захочет – может вообще не идти на праздник. Главное, чтобы был доволен.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 14,3 тысячи человек.