«Цены бешеные, но покупают»: Эксперт рассказал, почему импорт автомобилей в Россию вырос в 2,7 раза

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Импорт автомобилей постепенно восстанавливается. По данным «Автостата», за первые пять месяцев этого года он вырос в 2,7 раза. Всего через границу ввезли 171,5 тыс. машин. Наибольший рост произошел в мае — сразу в полтора раза, по сравнению с апрелем.

Примечательно, что основная доля импорта пришлась на продукцию китайского автопрома. Она теперь составляет 70,5%. В деньгах это $3,6 млрд, что в пять раз больше, чем год назад. Ежемесячные поставки уже приближаются к миллиарду долларов. С чего вдруг такой ажиотаж? И не приведет ли рост поставок к снижению цен?

- Рост в последние месяцы действительно есть. Май был довольно удачным и по части импорта, и по части продаж. Многие говорили, что никто не будет покупать китайцев по таким бешеным ценам. А они действительно не маленькие. Но покупают. То ли действует история про отложенный спрос, то ли люди боятся, что будет еще дороже. И до насыщения рынка еще далеко. Если оно и случится, то точно не в этом году, - заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем».

По его словам, при таком дисбалансе спроса и предложения рассчитывать на падение цен точно не приходится. В лучшем случае они останутся неизменными. По данным Росстата, за прошлый год в среднем автомобили подорожали на 24%, а иномарки — сразу на 40%.