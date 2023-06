Бейонсе пахнет коньяком, а Анджелина Джоли - сексуальной революцией: какими духами пользуются западные звезды

Бейонсе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журнал Harper’s Bazaar составил список ароматов, которые «носят» актрисы, певицы, модели и прочие знаменитости. Не в рамках рекламных контрактов с парфюмерными фирмами, а на самом деле. Они ведь в интервью иногда проговариваются о том, какие запахи по-настоящему любят. Мы изучили список и рассказываем о девяти ароматах; в основном очень дорогих, стоящих от 110 до 350 евро за 100-миллиметровый флакон (в российских магазинах - от 9000 до 30 000 рублей). Добро пожаловать в мир роскоши!

Бейонсе: Angels' Share By Kilian

Ароматы под брендом by Kilian выпускает Килиан Хеннесси - потомок того самого Ричарда Хеннесси, который в XVIII веке основал знаменитый коньячный дом. Детство он провел в Коньяке (это город), среди виноградников. Неудивительно, что Килиана упорно тянет к спиртным напиткам: сначала он выпустил духи «Водка со льдом» (Vodka on the Rocks), а потом - целую серию парфюмов The Liquors, в которых доминирует запах того или иного дорогого алкоголя. В L'Heure Verte это абсент, в Roses on Ice - джин, в Apple Brandy on the Rocks, соответственно, яблочный бренди (он же кальвадос), в Blue Moon Ginger Dash - водка на имбире. Ну, а сладковатый Angels' Share пахнет прежде всего коньяком («долей ангелов» называют количество спирта, которое улетучивается из бочки во время созревания коньяка или виски). Еще в аромате присутствуют ваниль, корица и сандаловое дерево.

Наоми Кэмпбелл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наоми Кэмпбелл: Diorissimo, Dior

Наоми Кэмпбелл давно выпускает парфюмы под собственным именем: с 1999 года, не поверите, вышло целых 27 ароматов. А сама при этом носит классический Diorissimo, вышедший еще в 1956 году, при жизни Кристиана Диора. (С тех пор запах, конечно, стал иным - производители большинства старых ароматов со временем по ряду причин модифицируют формулу, духи начинают пахнуть немного по-другому, консерваторы из-за этого очень расстраиваются). В основе - сирень, жасмин, лилии, а прежде всего ландыш, который Кэмпбелл обожает. В интервью она говорила: «Я люблю цветочные ароматы, которые долго держатся на коже, а ландыш держится на ней всю ночь».

Анджелина Джоли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелина Джоли: 1969 Parfum de Revolte, Histoires de Parfums

«История ароматов» - французский нишевый бренд, основанный в 2000 году. В названиях многих их парфюмов упоминается год: например, «1472» посвящен году, когда впервые была напечатана «Божественная комедия» Данте, «1740» - году рождения маркиза де Сада, а «1899» - Хемингуэю, который именно тогда появился на свет. «1969» посвящен «1969-му, году эротики» (так называлась знаменитая песня Сержа Гэнсбура). «Этот парфюм олицетворяет сексуальную революцию и пробуждает жаркую чувственность, подчеркнутую нотами белого мускуса и шоколада» - гласит официальное описание.

Виктория Бекхэм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Бекхэм: Room Service, Vilhelm Parfumerie

Швед Ян Вильгельм Альгрен создал свой бренд Vilhelm Parfumerie в 2015 году, и он быстро стал дико модным. «Обслуживание в номерах» - запах, который, по мысли Альгрена, воскрешает в памяти старый Голливуд. «Вообразите Грету Гарбо в отеле «Карлайл»: она предпочла остаться наедине с собой, а не петь в Голливуде песни сирен. Одна в номере отеля, облаченная в текучий атлас, ожидающая, когда наполнится ванна с лепестками цветов и теплая вода высвободит ароматы цитрусовых и красных ягод, бамбука, фиалки, черной амбры и сандала». Вот так пышно описывается аромат на официальном сайте марки. Жена Дэвида Бекхэма в соцсетях выразилась лаконичнее: «супер-шик». Стоит 250 евро за 100 миллилитров.

Рианна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рианна: Love, Don't Be Shy by Kilian

Рианна, как и Наоми Кэмпбелл, выпускает духи еще с 2010 года, в ассортименте - больше десяти парфюмов, один из самых популярных называется Fenty, и его Рианна носит очень часто. Но собственными духами она не ограничивается: очень любит, например, сладкий запах Love, Don't Be Shy («Любовь, не будь застенчива») уже известного нам Килиана Хеннесси. Верхние ноты - нероли, бергамот, розовый перец, кориандр; ноты сердца - флердоранж, жасмин, жимолость, ирис, роза; базовые ноты - целая кондитерская: сахар, карамель, ваниль… Вообще, Рианна большая любительница парфюмерии: по мнению светских сплетников, мало от кого из звезд на красных дорожках пахнет так хорошо, как от нее.

Джоди Комер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джоди Комер: Santal 33, Le Labo

Звезда сериала «Убивая Еву» и «Последней дуэли» Ридли Скотта признается, что впервые унюхала этот парфюм на одной актрисе, с которой каждый день ездила в лифте. «Но мы все копируем друг друга, и я не стесняюсь в этом признаться!» С тех пор она почти не изменяет «Сандалу 33». Это интересный запах, который делит людей на два лагеря: одни сходят от него с ума, другим вместо нот сандалового дерева, кардамона, ириса, фиалки и так далее упорно чудится запах соленых огурцов с укропом. То его называют отвратительным, то культовым, сравнивают то с инсектицидом или с запахом клетки для хомяка, то с «Нью-Йорком во флаконе». На парфюмерных сайтах идут настоящие войны.

Адель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адель: Hypnotic Poison, Dior

Аромат, прямо скажем, не новый: вышел еще в 1998 году. Через какое-то время после этого его распробовала Адель Эдкинс, которая тогда была подростком. И сохраняет ему верность на протяжении долгих лет. Составляющие «Гипнотического яда» - кокос, слива, абрикос, бразильское розовое дерево, жасмин, тмин, роза, тубероза, ландыш, ваниль, миндаль, сандал, мускус. На крупнейшем парфюмерном сайте Fragrantica его рекомендуют носить в холодную плохую погоду.

Элизабет Олсен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Элизабет Олсен: Philosykos, Diptyque

Исполнительница роли Алой ведьмы в «Мстителях», сериале «ВандаВижн» и недавнем сиквеле «Докторе Стрэнджа» не любит парфюмы: говорит, голова от них болит. Единственное исключение, по ее собственным словам - «Филосикос», самый знаменитый аромат французской марки Diptyque. Сладковато-зеленый запах весь - про инжир: в нем скомбинированы ароматы ягод инжира, листьев инжира и инжирного дерева.

Меган Маркл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган Маркл: Wild Bluebell Cologne, Jo Malone

Супруга принца Гарри днем носит аромат, который называется «Дикий колокольчик» и якобы пахнет прежде всего колокольчиком (хотя некоторые пользователи «Фрагрантики» с этим категорически не согласны). Это днем, а для вечерних событий предпочитает пудровый Bvlgari Blv II.