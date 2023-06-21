Айсен Николаев: Это наша земля, а не их. Пусть они и боятся!

Глава Республики Якутия (Саха) Айсен Николаев. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Не секрет, что к каждому городу Донбасса приписан какой-то из регионов России — для шефской помощи. Городу Кировское, что в ДНР, рядом с Дебальцево, помогает Якутия. Делают дороги, освещение улиц, облагораживают парк, ремонтируют школы, больницы.

Мне удалось встретиться с главой Якутии Айсеном Николаевым прямо в самом Кировском и поговорить, как воюют бойцы-якутяне и не страшно ли главе республики приезжать на Донбасс. Вот что он рассказал:

О ПОЕЗДКАХ НА ДОНБАСС

- На Донбассе я четвертый раз. Не сказал бы, что боялся. Когда Крым воссоединился с Россией, тоже сразу поехал туда. И уже тогда начал понимать, что это просто так не закончится. Слишком глубинные интересы западных стран мы задели, слишком тяжелый для них удар нанесли. Но чего бояться? Это наша земля, а не их. Пусть они и боятся.

О ВСТРЕЧЕ С БОЙЦАМИ

- Вчера встретился с несколькими сотнями наших земляков. Ни у одного в глазах ни испуга, ни паники. Все сосредоточены, мотивированы, знают за что борются, что здесь мы воюем за нашу Родину. За Якутию, в том числе. Чтобы нечисть фашистская с земли исчезла. Жаль, что их в своё время не добили. Но все ребята считают, что будущим поколениям – нашим детям, внукам, правнукам – оставлять эту проблему мы не имеем права.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев с земляками в зоне СВО. Фото: Телеграм-канал Айсена Николаева

О ХРАБРОСТИ ЯКУТЯН

- Наши солдаты никогда не сделают шаг назад без приказа. Вчера командующий восточной группировкой сказал лестные слова в адрес моих земляков. Привёл примеры героизма якутян. Многие из них даже не военные, а простые парни, охотники, теперь защищают страну. Это вдохновляет.

О ПОДГОТОВКЕ СНАЙПЕРОВ

- В Якутии мы строим и в ближайшее время откроем Центр подготовки снайперов для стрельбы на дальнее расстояние. Это уникальный центр, единственный в стране, который будет готовить снайперов нового поколения.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ КИРОВСКОГО

- В этом году у нас большие планы: 20 с лишним объектов. ЖКХ, ремонт детсадов, реконструкция школ, где мы меняем отопление, делаем освещение, вставляем окна. Помогаем с компьютерами. Большое внимание - больнице. Она была в страшном состоянии! Когда я первый раз сюда приехал, то, увидев состояние этой больницы, понял, как украинская власть относилась к Донбассу и почему люди восстали против этого.

О БОЛЬНИЦЕ

- Наши офтальмологические медицинские бригады из Якутии многократно приезжали сюда, и больница стала центром офтальмологической помощи на Восточном Донбассе. Люди даже из Донецка приезжают, чтобы попасть к нашим врачам. Было сделано больше 800 операций, сотням людей спасли зрение. Сегодня бабушка подходила, плакала, благодарила, что врачи вернули ей зрение. Это дорогого стоит.

Мы хотим открыть здесь филиал нашей республиканской больницы, пока ситуация не стабилизируется, и здесь не появятся свои врачи узкого профиля.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на территории Центральной городской больницы, Кировское, ДНР. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

ОБ IT-ЦЕНТРЕ

- У нас много планов по Кировскому. Мы сюда пришли надолго. Якутия – один из центров IT-индустрии в России. И мы хотим создать IT-центр здесь в Кировском, а потом, возможно, в других городах Донбасса.

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