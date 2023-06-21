Зеленский снова соврал всему миру и отказал НАТО в лидерстве без Украины в составе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Тема промежуточных итогов украинского «контрнаступа» продолжает оставаться одной из главных на Украине. В Ивано-Франковске на кладбище организуют прокат велосипедов и электросамокатов (почему-то вдруг понадобились спустя две недели после начала наступления), во Львове из могил выкапывают останки солдат, павших в Первой Мировой, чтобы похоронить необандеровцев, привезенных с линии боевого соприкосновения, а в Киеве сидят, как они думают, умные дяденьки и тетеньки, которые втирают на «голубом глазу» и «вешают лапшу» на заблаговременно подставленные уши.

Замминистра обороны Украины Ганна Маляр рассказала всем, что успех контрнаступления измеряется не пройденными километрами, а … Чем именно, она так и не придумала. Сказала лишь, что наступление, это когда движение может происходить в любую сторону.

- Нельзя сидеть у телевизора и думать – о, сейчас наши победят, а-ну, давайте, что-то вы не побеждаете, что-то вы голы не забиваете, улюлю. Так не работает, - мутно, но хоть так поддержал свою заместительницу министр обороны Украины экс-адвокат Алексей Резников. - Я предлагаю не подстёгивать ВСУ, не толкать, они делают свою работу, и они её сделают.

Свой поток сознания (или бессознательного, кто знает, как и что там в мозгах происходит у наркоманов) в эту струю внес и нынешний президент Украины Володымыр Зеленский.

- Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так, - заявил в интервью западным журналистам, признав через силу, что «контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы», но не это для него главное. - Как бы далеко мы ни продвинулись в контрнаступлении, мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что это бесперспективное развитие для Украины. Что бы кто ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным.

И особо подчеркнул в этом интервью британской телерадиокомпании Би-би-си, что Киев не согласится на заморозку конфликта независимо от результатов украинского контрнаступления. Врет, конечно, как обычно, потому что «Бобик» будет делать все так, как прикажет хозяин. Другое дело, что он прекрасно понимает – на данном этапе будет требовать не переговоров и заморозки конфликта, а его эскалации. По его словам, «контрнаступ» осложняется тем, что русские создали обширные минные поля. Пани Маляр, к слову, озвучила еще одну версию, мол, русские сопротивляются и стреляют на поражение. Нет, ну кто бы мог подумать?

А если двигаться на поле боя ВСУ могут, как и куда угодно, слабо им до Киева контрнаступнуть?

Точно так же, как журналистам ВВС, Зеленский врал сегодня, выступая по видеосвязи перед участниками конференции по восстановлению Украины, которая открылась в среду в Лондоне.

Примечательно, что в этом выступлении, впрочем, как и во всех перед западными аудиториями, Зеленский тщательно избегает любой конкретики. Зато в его речах масса пафоса и прочей патетики.

- Я подчеркну пять направлений, по которым мы начали формировать основы для мира. Первое - потенциал единства, второе - потенциал стабильности, третье - потенциал роста, четвертое - потенциал безопасности. И пятое, очень важное, - потенциал демократии, - заявил он перед собравшимися в Лондоне, представив пять направлений, которые должны «заложить основы для мира».

Украина, по его словам, «уже принадлежит к пространству ценностей ЕС» и «пространству безопасности НАТО». И это, по всей видимости, и есть те самые потенциалы единства, стабильности и безопасности. Вот только НАТО пока не очень соглашается с таким порядком. Но пусть НАТО будет от этого хуже. Как заявил Зеленский, у НАТО нет лидерства в мире без членства Украины в альянсе.

Ну, хотя бы на этот раз сократил свой план достижения мира вдвое. Прошлый «план» состоял из десяти пунктов. А теперь всего лишь пять «направлений».

Интересно, а Столтенберг и Байден в курсе, что без членства Украины в Североатлантическом альянсе у НАТО нет лидерства в мире?