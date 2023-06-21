Для российских дизайнеров создали новый раздел на Авито: там будут продавать эксклюзивные коллекции

30 брендов получили возможность разместить свои коллекции или отдельные товары в специальном разделе «Российские дизайнеры» на Авито. Представлены одежда, обувь и аксессуары. Свою продукцию выставили марки Cocos, Fakoshima, YOU WANNA и другие. В новом разделе будут представлен не только рядовой ассортимент производителей, но и эксклюзивы специально для платформы.

Кандидатов для раздела помогал отбирать Институт развития индустрии моды Beginopen. Это сообщество, которое объединяет профессионалов фэшн-индустрии и легкой промышленности.

— С ослаблением влияния глобальных брендов на рынке открылась ниша, занять которую можно только через построение новых партнерских цепочек. Первое правило для этих цепочек – быстрая кооперация, пока ниша не занята, Второе – поиск взаимной выгоды через долгосрочные договоры. Третье правило – это ниша брендов, создающих гибридные продукты – не только вещи, но и образы для подражания. Поэтому в партнерстве должны участвовать все игроки от фабрик до креаторов. И четвертое правило – мы двигаемся в будущее, в котором ключевую роль играют платформы. Именно благодаря платформам во всем мире на смену сотням глобальных брендов могут прийти десятки тысяч локальных конкурентоспособных и талантливых, — описал современное состояние индустрии основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов.

Тридцатью премьерными марками раздел не ограничат. В будущем к нему смогут присоединиться и другие дизайнеры. В Авито же говорят, что категория одежды, обуви и аксессуаров за прошлый год заняла первое место по продажам. Привлекать новые фэшн-бренды платформа намерена простотой ведения бизнеса: ведь создать виртуальный магазин и начать продажи можно день в день.