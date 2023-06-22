Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Отражены атаки ВСУ в Новодонецком, Сторожевом, на Торском участке

Олег Чехов, глава пресс-центра группировки сил «Восток» сообщил, что отбиты очередные попытки ВСУ наступать восточнее населенного пункта Новополь. Чехов заявил: «Огнем САУ «Гиацинт» уничтожены бронемашины и живая сила ВСУ в районе Сторожевого». Российские ТОС «Солнцепек» выжгли позиции противника в районе Новодонецкого. Следом отработала армейская авиация, уничтожив украинский танк и несколько бронемашин. Удары с воздуха также прошли по местам скопления живой силы ВСУ в Новодонецком и Макаровке. В районе Привольного в ходе контрбатарейной борьбы также была уничтожена гаубица «Мста-Б. На Торском направлении в ДНР ВКС России сорвали наступление украинских войск. Глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил: «На Торском участке и в Серебрянском лесничестве боевики при поддержке БМП 63-й и 42-й мехбригад ВСУ пытались атаковать позиций российских войск». Российская авиация охладила пыл противника. Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли ударили также по трем пунктам временной дислокации ВСУ в районе Терны в Лиманском районе ДНР. Пункты временно малодоступны.

Украинские бойцы на Донецком направлении саботируют

Андрей Марочко, подполковник НМ ЛНР обладает информацией о том, что на Донецком направлении солдаты ВСУ все чаще саботируют действия своего командования. Выявляются факты порчи военного имущества со стороны украинских военных. Отмечены отказы выполнять приказы о выдвижении в район боевых действий на бронетехнике западного производства. Марочко сообщает: «Механикам-водителям бронированных машин вменяют преднамеренную порчу машин, поскольку в топливной системе обнаружены следы засорения занесенных в обход фильтрам, предназначенным для очистки». Как минимум три механика-водителя задержаны службой правопорядка ВСУ за отказ воевать на бронетехнике, поставленной из Европы. До «воинов света» стало доходить, что верхом на этом железе они не охотники, а дичь.

Польских инструкторов бесит безразличие солдат незалежной

Петр Павелка, офицер запаса польской армии сообщил, что мобилизованные украинские солдаты, которых обучают в Польше, плевать хотели на воинскую науку побеждать. Павелка констатирует: «Украинские новобранцы не заботятся о технике, которую используют, и эта техника часто повреждается, потому что им просто все равно». Безразличие насильно мобилизованных украинцев вызывает трения с польскими инструкторами. А иногда украинские «курсанты» и вовсе намеренно ломают западную технику, вроде Leopard 2A4. Причем именно на этапе обучения. Павелка уверен, что эти украинцы не хотят возвращаться на родину, чтобы умереть в боях против российской армии . Все чаще они или стремятся нанести себе увечья, или как-то иначе стать негодными к военной службе. Мы верим — все у них получится.

Хельсинки бойкотирует Африку из-за «пророссийской позиции»

Вилле Тавио, новый министр торговли и международного развития Финляндии в свежем кабинете министров, сообщил, что Хельсинки откажется от финансовой помощи развивающимся странам Африки и Азии. Причина - их поддержка Москвы, а не Киева. Тавио так и заявил: «Морально неправильно платить за развитие стран, которые поддерживают позицию России в конфликте на Украине. А главная обязанность Финляндии – помогать Украине». Прежнее правительство Суоми заплатило около 16 млн долларов за доставку украинского зерна в Мозамбик, Кению, Эфиопию и Танзанию, а также в Непал. И кому теперь вы будете платить за доставку пшеницы из незалежной, и куда - в Корею с Японией?

Бастрыкин рассказал, какие РСЗО бьют по Донецку

Александр Бастрыкин, глава СКР, рассказал ТАСС, из каких систем залпового огня ВСУ ведут обстрелы столицы Донбасса. По данным руководителя Следственного комитета России, вооруженные украинские формирования используют все имеющиеся на вооружении их армии РСЗО. И советского, и западного производства. В первую очередь «Грады» и «Хаймарсы». И даже чешские RM-70. По данным Бастрыкина, типы используемых систем удалось узнать в ходе экспертизы осколков снарядов, изъятых в Донецке и его пригородах. Также зафиксировано, что больше всего преступлений в новых российских регионах ВСУ совершили именно в ДНР.

Минск начал большое мобилизационное учение

С 21 по 30 июня в Белоруссии проходит большое мобилизационное учение совместно с военными комиссариатами Минской области. По данным пресс-службы белорусского Минобороны, основная цель учений — оценка степени готовности местных исполнительных органов, военкоматов, госорганов и организаций решать поставленные задачи. Пройдут мероприятия по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных граждан и автотехники, в том числе для укомплектования военкоматов. Ранее в ракетных войсках Белоруссии провели учения по управлению ракетными ударами с задействованием комплекса «Искандер-М». А Киев зачем-то какие-то части к украинско-белорусской границе отправлял.

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС пошло на пятый десяток

Андрей Алексеенко, глава правительства Херсонской области, сообщил, что число погибших после разрушения Каховской ГЭС, случившееся в ночь на 6 июля, увеличилось до 41. По последним данным, более 8 тысяч человек были с подтопленных территорий Херсонской области эвакуированы, более 120 госпитализированы. Сейчас вода практически ушла из Новой Каховки, Алешках, Голой Пристани и других населенных пунктов на левобережье Днепра. На обнажившемся дне Каховского водохранилища находят артефакты со знаками российской империи, и ни одного — с трезубцем. Наверняка москали заранее подкинули...

Под Феодосией повредили железнодорожные пути

Сергей Аксенов, глава республики Крым, заявил, что утром в среду были повреждены железнодорожные пути в районе Феодосии. По данным руководителя региона, пострадавших в результате инцидента нет. По мнению Аксенова, движение поездов должно было быть восстановлено в течение двух часов, (что и случилось). Это не первый инцидент на железных дорогах на разных участках полуострова. В некоторых случаях те, кто повреждал полотно с подачи украинских спецслужб были задержаны по горячим следам. Но и остывший след остается следом.

Ермак нашел у себя еврейские корни и отчитал Нетаньяху

Андрей Ермак, глава офиса Зеленского, выразил недовольство поведением израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Лидер Израиля под огонь критики из Киева попал за то, что никак не доедет до Украины. В интервью государственной ТРК Kan Ермак заявил, что глава кабмина Израиля просто обязан именно в Киеве выразить поддержку киевскому режиму и заодно помочь ВСУ противостоять «иранским беспилотникам» поставками своих БПЛА. Ермак назвал Иран «соучастником убийств» в самостийной, а диалог на уровне официальных лиц Украины и Израиля «недостаточным». Как вишенку на торте глава офиса президента Украины добавил, что у него самого есть еврейские корни, его отец – еврей. Неужели Ермак считает, что после этого на Земле Обетованной обольются слезами умиления и погонят Киеву летальное оружие?

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