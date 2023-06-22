Военная спецоперация на Украине 22 июня 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 июня 2023 года.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили и на данный момент полностью контролируют укрепрайон «Зверинец», который находится на Марьинском направлении,

В ходе провального наступления ВСУ понесли огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, если сравнивать наступление с голливудским блокбастером, который должен был потрясти весь мир, то это провал. Он отметил, что ВСУ не удалось пройти даже первую линию российской обороны.

Восемь бойцов ВСУ за сутки сдались в плен на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России. Отмечалось, что еще один украинский военнослужащий сдался в плен на Купянском направлении.

Российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ, которые находились в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское наступления затихло из-за значительных потерь в живой силе и технике. Путин подчеркнул, что ВСУ в ходе наступления потеряли более 200 танков и более 600 бронемашин различного типа.