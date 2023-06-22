«Пятёрочка» перечислила более 1,9 млн рублей в фонд «Линия жизни»

1 июня во всех магазинах Санкт-Петербурга и Северо-Западного Федерального округа 1 рубль с каждой покупки перечислялся в благотворительный фонд. В результате за время акции удалось собрать 1 913 409 рублей. Все собранные средства направили на финансирование высокотехнологичных и сложных операций для детей с тяжёлыми заболеваниями.

«Фонд сотрудничает с ритейлом по многим благотворительным проектам. Благодаря такому содействию 162 ребёнка уже получили необходимую профессиональную помощь. Все перечисленные деньги пойдут на поддержку наших маленьких подопечных, нуждающихся в сложных операциях», – комментирует Фаина Захарова, президент фонда «Линия жизни».

Благотворительная акция стала частью программы «Пятёрочка с заботой» – комплекса социальных инициатив, в которых может принять участие каждый гость торговой сети.

«День защиты детей – прекрасный повод совершить доброе дело и оказать помощь тем, кто в этом действительно нуждается. В этом году, благодаря усовершенствованию механизма и его прозрачности, каждый покупатель смог поучаствовать в нашей благотворительной акции, просто совершая ежедневные покупки в наших магазинах», – отмечает Екатерина Родионова, директор макрорегиона торговой сети.

Сертификат на сумму 1 913 409 рублей был торжественно передан 14 июня в Санкт-Петербурге Фаине Захаровой, президенту фонда «Линия жизни».