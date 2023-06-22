Первый замминистра обороны Руслан Цаликов наградил участников спецоперации в госпитале им. А.А.Вишневского

Руслан Цаликов поблагодарил военнослужащих от имени Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и членов Коллегии Министерства обороны

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов навестил военнослужащих-участников специальной военной операции в «Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации.

Руслан Цаликов поблагодарил военнослужащих от имени Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и членов Коллегии Министерства обороны Российской Федерации за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды, в том числе ордена «Мужества» и медали «За отвагу».

Первый замглавы российского военного ведомства поинтересовался состоянием здоровья военнослужащих, условиями размещения, а также обсудил с ними их планы на будущее.

Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин доложил первому заместителю Министра обороны Российской Федерации, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

После окончания лечения в госпитале военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории до полного восстановления.