"Наступательный потенциал Украины не исчерпан". Владимир Путин дал четкие указания Совбезу

В конце открытой части заседания Совбеза Владимир Владимирович резюмировал доклады Патрушева и Шойгу Фото: REUTERS

В четверг Владимир Путин провел совещание Совета безопасности.

- Прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки – с самых важных на сегодняшний день – с ситуации в зоне проведения специальной военной операции. Сергей Кужугетович (Шойгу — Ред.), как ситуация в зоне боевых действий? - спросил президент.

- После 16 суток активных боевых действий противник снизил активность. Он занимается перегруппировкой и переукомплектованием - собирает из разрозненных частей те силы, которые могли бы вести наступление, — доложил министр обороны.

Дальше глава страны обратился к секретарю Совбеза Николаю Патрушеву. Он попросил назвать обобщенные сведения о потерях украинской армии.

- Уничтожили танков — 246 единиц, в том числе западных — 13, боевые бронемашины и бронированные автомобили — 595 единиц, орудия полевой артиллерии и минометы — 279 единиц, из них западные — 48, ракетные системы залпового огня — 42, зенитные ракетные комплексы — 2 единицы, тактические истребители — 10, вертолеты — 4, беспилотные летательные аппараты — 264 единицы, автомобильная техника — 424 единицы, — перечислил Патрушев.

- А по личному составу? - тут же уточнил Путин.

- Здесь более разрозненная информация, но более 13 тысяч, — ответил секретарь Совбеза.

Потом глава страны спросил у Шойгу, как тот оценивает опасность от дальнейших поставок Киеву западной техники.

- Планируется в 2023 году поставить 250 танков. 120 «Леопардов», 31 «Абрамс» и остатки, которые насобирали по всему миру, 95 танков Т-72, - сообщил министр обороны.

Он добавил, что ВСУ еще должны получить 983 бронемашины и 273 пушки.

- Это количество существенным образом на боевые действия не повлияет. Основная часть бронетехники прошлого и позапрошлого поколения. У нее слабая защита и не та эффективность, которую показывает современная техника, - заверил глава Минобороны.

Сергей Шойгу доложил, что сейчас армия активно готовит резервы. 114 тысяч человек подписали контракты, еще 52 тысячи вызвались добровольцами. Добровольцы хоть и «рвутся в бой», но их пока еще учат. Инструкторы и выпускники военных академий занимаются подготовкой.

- К концу июня завершим формирование резервной армии. В ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. Еще пять полков на 60% сформированы, - сказал министр.

- В среднем, в сутки поступает 1336 человек на контракт. Каждые сутки получаем полк. Плюс 112 единиц техники получаем — новой и модернизированной, - добавил он.

Глава армии пояснил, что только новая армия и корпус получат 3786 единиц новой техники.

- Из той техники, которую с 4 июня уничтожили — в процентах сколько западной? - уточнил российский лидер.

- Примерно 30% - западная техника из всей уничтоженной, - ответил Шойгу.

В конце открытой части заседания Совбеза Владимир Владимирович резюмировал доклады Патрушева и Шойгу.

- Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв безграничным не является. И западные страны действительно решили воевать с Россией до последнего украинца. Вместе с тем, нужно исходить, что наступательный потенциал Украины не исчерпан. Прошу иметь это в виду при построении боевой работы, - поручил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин о западной технике: горит за милую душу

Президент поздравил выпускников военных вузов и дал оценку ситуации в зоне спецоперации (подробнее)