К обсуждению подключились все стороны: Учителей без высшего образования в школы направлять пока не будут

Учителей, особенно в регионах, дефицит Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Озвученная министром просвещения Сергеем Кравцовым инициатива готовить учителей-предметников для 5 — 9 классов школы не только в институтах, но и педколледжах, вызвала бурную реакцию.

Учителей, особенно в регионах, дефицит. По статистике того же минпроса, в трети школ не хватает преподавателей физики, географии, биологии, информатики. Почти в половине - «химиков». Старое, еще советское поколение педагогов постепенно выходит на пенсию, а молодежи идея стоять у доски не кажется очень привлекательной. Восполнить такую кадровую брешь только силами педвузов затруднительно. Вот и появилась идея привлечь к этому систему среднего профессионального образования (СПО).

Сейчас на этом уровне — в колледжах и техникумах - готовят только педагогов для садиков и начальной школы. Для того, чтобы заведения СПО начали выпускать учителей-предметников для основной школы, нужно не только написать новые программы обучения, необходимо изменить законодательство.

По поводу идеи высказались учителя, директора школ, руководители колледжей и вузов. Многие переживают, что снизится качество преподавания в школах, особенно если речь о физике, химии, математике. Вспоминают, что в 1990-х в некоторых техникумах готовили учителей иностранного языка для средних и старших классов и школы выпускников охотно брали. Однако со временем выяснилось, что учителям с дипломами СПО приходилось потом доучиваться в вузе хотя бы заочно.

- Очень хорошо, что к обсуждению подключились все заинтересованные стороны, что мы слышим самые разные мнения, - цитирует пресс-служба Минпросвещения Сергея Кравцова. - Все эти позиции мы будем тщательно анализировать, и только потом определять дальнейшие векторы развития этой инициативы. Никакие изменения не должны сказываться на качестве образования, которое получают дети в школах.

В ведомстве уточнили, что подготовка будущих педагогов в колледжах для работы в средней школе – это пока только инициатива, которая родилась, в том числе и в профессиональном сообществе. Сейчас эксперты занимаются всесторонней проработкой этого вопроса и говорить об этом, как о свершившемся факте, явно рано.

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